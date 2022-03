Lo de este Gobierno socialcomunista provoca grima: Ucrania se está jugando su libertad en una heroica resistencia frente al invasor ruso y el Ejecutivo de Pedro Sánchez en lugar de enviar armas propone abordar los conflictos con «enfoque de género» y ofrece dar «servicios de salud sexual».

El PSOE presentó este pasado lunes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que destaca que «las formas de abuso más frecuentes a las que son sometidas las mujeres y las niñas en los conflictos armados son: la violación, las agresiones sexuales, la infección deliberada del VIH, la pornografía, la mutilación genital, la experimentación médica con órganos sexuales y reproductivos, la esclavitud sexual, la prostitución y la trata, el matrimonio forzado, el embarazo forzado, la esterilización forzosa, el aborto forzado, la desnudez pública, la amenaza de secuestro a hijos e hijas y la denegación del estatuto de refugiado y refugiada a víctimas de prejuicios basados en el género».

Pues precisamente por eso, Pedro Sánchez, lo digno sería enviar armas. Porque lo demás no es más que un ejercicio retórico de vacuo progresismo, un manual manido de daños que no se evitan con cursilísimas frases, sino comprometiéndose activamente y dando un paso al frente. Porque si «en el mundo más de 26 millones de mujeres se han visto obligadas a abandonar sus hogares, huyendo de catástrofes naturales, sequías, hambrunas y guerras» es, en buena parte, por culpa de la indolencia de Gobiernos como el de España. En esta hora crítica en la que Ucrania está dando una lección de orgullo, el PSOE muestra su cara más ‘giliprogre’ . No se puede ser más estúpido, ni más hipócrita. Que Pedro Sánchez pregunte al pueblo ucraniano que es lo que necesita en estos momentos: si armamento para poder hacer frente al poderoso agresor ruso o servicios de salud sexual.