Ignoro quiénes son los consejeros del Rey Juan Carlos, pero, por lo que ha sucedido estos días, parece que ninguno. El inolvidable general Sabino Fernández Campo no habría permitido, primero, que el rey escribiera sus memorias. Además, hacerlo está en contra de lo que siempre el propio Juan Carlos dijo: «Mi padre siempre me aconsejó no escribir mis memorias. Los reyes no se confían. ¡Menos públicamente!». Y mucho menos que difundiera por redes sociales una grabación reivindicando su legado.

Pero no sólo no le hizo caso a su padre, el Conde de Barcelona, escribiendo sus polémicas y controvertidas memorias Reconciliación sino que ha difundido un vídeo con la instrucción explícita de hacerlo llegar lo más lejos posible. Viendo el citado vídeo, parecía algo así como un mensaje institucional, por supuesto al margen de Zarzuela, antes de lanzar la historia de su vida. ¿De quién fue la decisión? ¿Era una forma de promocionar sus memorias o de autopromocionar su persona? Sentado en una silla, con americana y sin corbata, teniendo como fondo ondeando la bandera española, me recordó el mensaje navideño que cada 24 de diciembre el rey dirige a los españoles. Eso sí, con menos protocolo.

Un vídeo que se ha hecho, repito, al margen de Zarzuela que lo ha considerado «innecesario e inoportuno».

¿Por qué no te callas?, en propia expresión real.

Cinco reyes octogenarios

Y como falta poco para despedir este 2025, con todo lo que está pasando, me gustaría hablar sobre algo más distendido, pero no por ello menos importante, como son los cumpleaños. Sin lugar a dudas, una de las fechas más importantes para todas las personas, incluidos los reyes y reinas, sobre todo a cierta edad. Y más todavía si se celebra un numero redondo o se entra en los 80 y en los 90. Confieso, sin pudor y como ya he reiterado en múltiples ocasiones, que yo ya he cumplido ¡93 años! Y sé por experiencia que, aunque son un logro extraordinario, un hito importante llegar a ser octogenario o nonagenario, estas cifras dan para mucho: alegrías y llantos, momentos felices y otros no tan gozosos, por no decir desgraciados. Pero, por encima de todo, es una buena ocasión para recordar lo vivido. Sin embargo, no todo el mundo festeja igual sus cumpleaños, incluidos los reyes, ya que, además de recordar el día de su nacimiento, también es una oportunidad para realizar una retrospectiva acerca de lo que se ha vivido.

A ustedes, queridos lectores, les sorprenderá que, de las diez monarquías reinantes en Europa: Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Mónaco, Suecia, Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, Liechtenstein y España, cinco de sus soberanos son octogenarios y algunos acercándose a nonagenarios (del latín nonagenarius), aunque al rey Juan Carlos solo le queda un mes para los 88 que, con todo el vendaval que han levantado sus memorias, no me imagino dónde los celebrará. Como el lector recordará, el ochenta cumpleaños se celebró con una comida familiar en el Palacio de la Zarzuela, aunque con la ausencia de la infanta Cristina, su marido y sus cuatro hijos.

Más difícil fue la celebración del 80 cumpleaños de la reina Sofía, nacida el mismo año que su marido, aunque el 2 de noviembre las dificultades para agasajarla en tan señalado aniversario se debían a una serie de humillaciones para una reparación pública. Pocos motivos tenía la reina para celebraciones: sin contacto con su marido, el encarcelamiento de su yerno Iñaki Urdangarin. Y, por si no fuera suficiente, la relación con su nuera Letizia y sus nietas Leonor y Sofía no era todo lo idílica que cabría esperar, como se demostró en el triste episodio de la catedral de Mallorca.

Harald de Noruega

Puede que don Juan Carlos y doña Sofía hagan suyas las palabras del rey Harald de Noruega a la hora del brindis: «Miro el número ochenta y no puedo creer que tenga algo que ver conmigo, y mucho menos con la reina que está increíblemente en forma. Hemos sido bendecidos con una buena salud y una familia maravillosa». El próximo febrero cumplirá 89 años.

Beatriz de los Países Bajos

La reina Beatriz, hoy princesa de los Países Bajos, celebrará su 88 cumpleaños el próximo 31 de enero con una cena en el Palacio Real para ochocientos invitados: Y, como siempre, repetirá la frase: «No hay mejor regalo para mí que hacerlo en compañía de mi familia al completo, hijos y nietos».

Paola de Bélgica

Cumplió 88 años el pasado 11 de septiembre. Lo celebró con un concierto en su honor y una cena familiar en la que apagó las velas de una gigantesca tarta con la ayuda pulmonar de toda la familia, sobre todo de sus nietos.

Simeón de Bulgaría

Mi amigo de toda la vida y mi vecino en Madrid, decidió celebrar su 88 cumpleaños, el 16 de junio, en su país. Para ello, se reunió con toda su familia —esposa, hijos y nietos— en su palacio de Sofía, que yo visité cuando le acompañé a su regreso al país donde no solo había nacido, sino donde había sido rey reinante, aunque por muy poco tiempo, y al que regresó al ser llamado para ejercer de Primer Ministro de la República. Todos estos octogenarios, muy cercanos a los 90.

Carlos Gustavo de Suecia

El más joven de todos ellos, el próximo año, concretamente el 30 de abril, cumplirá 80 años, llevando en el trono 52, el reinado más largo de la historia de su país, cuando en realidad él no quería ser monarca. Una carambola trágica del destino hizo que subiera al trono cuando lo suyo era ser actor. Además, soñaba con ser un buen carpintero. Personalmente le conozco por haberle entrevistado en varias ocasiones. La reina Silvia Sommerlath ha tenido que superar varios episodios relacionados con juergas e infidelidades, pero eso ya es pasado y hoy vive su vejez convertido en buen marido, padre y abuelo ejemplar.

Ningún español reinó más de 50 años

Repasando las biografías de los reyes de España, no encontramos que, desde Felipe V, primer Borbón, hasta Felipe VI, el último y actualmente en el trono, el que más años estuvo reinando fue Felipe V, con 45 años y tres días. Alfonso XIII, con 29; Juan Carlos I, con 38 años y siete meses, Isabel II, con 35 y un día, Fernando VII, 19 años; Alfonso XII, 10 años y 331 días y Felipe VI, que lleva once como rey.

Chsss…

La narcopolítica ha irrumpido en el concurso de Miss Universo. Varias finalistas han renunciado ya a su título ante la creciente polémica que rodea el certamen.

La bellísima Fátima Bosch, la ganadora de esta última edición, se plantea renunciar para evitar una investigación sobre las finanzas familiares.

¡Qué ridícula decisión de RTVE no ir a Eurovisión porque va Israel!

Nacho Montes, el periodista que tanto sabe del mundo de la moda, en la entrevista de Eduardo Álvarez en El Mundo, critica la manera de vestir de Leonor y su hermana Sofía. No cabe la menor duda de que no le gusta ni poco ni mucho: absolutamente nada.

Juan Diego Madueño es el autor de un curioso diccionario de groserías, trivialidades, chorradas y hábitos lamentables, como el bronceado, la barba perfilada, llamar a tu pareja «mamá» o «papá», los tatuajes, los selfis, los menús degustación, las zonas VIPs, enviar nudes, leer el libro del año.

Pablo VI fue el primer Papa que abandonó el Vaticano para viajar a los Santos Lugares.

La anécdota más importante de mi vida: él, ella y yo a solas los tres.

No se lo van a creer, pero lo contó su hija: la reina más reina del mundo utilizaba una mano postiza para saludar a la gente cuando iba en su Rolls Royce.

¿Quién le estará aconsejando adoptar las decisiones que tanto pueden perjudicar?