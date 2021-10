Son numerosos los observadores que apuntan que se están produciendo elementos objetivos para apuntarse a la tesis de elecciones generales anticipadas. Es lo que sucede en los países serios de Europa y del mundo libre. Pero, políticamente, España no es una nación “normal”, ni su actual mayoría parlamentaria se puede contemplar en el mundo libre, incluso, aplicando en el empeño la linterna de Diógenes.

Entienden los que así piensan, entre ellos, la estajonavista colega Belén Molleda (20M), que el presidente Sánchez tiene muy difícil gobernar, con el panorama que le circunda y, sobre todo, que corre un serio riesgo. ¿Qué riesgo? Pues que la gallega Yolanda Díaz -nunca fue más fácil en España construirse una carrerita política nacional con tan escasos resultados objetivos- le birle el mango si, en efecto, continúa la podemita/comunista utilizando la vicepresidencia del Gobierno para crecer personalmente como futura candidata a la presidencia. De hecho, su antiguo asesor Redondo (sigue sin explicar sus dineros de antes y de ahora), ya se ha ofrecido para llevarla en yo-landas.

Claro que existen datos sólidos, argumentos objetivos suficientes para que Sánchez se traslade a Somontes y proponga al Rey la disolución de las Cámaras. Eso es lo que se lleva por las grandes naciones democráticas del orbe. Los partidarios de ello deben perder, a mi juicio, toda esperanza de que ello se produzca como Dante a la entrada del V Infierno. El presidente sabe -diga lo que quiera Tezanos- que ahora mismo tiene las elecciones perdidas y que de las urnas surgiría una mayoría de centroderecha y derecha. Y si a algo tiene apego Sánchez en este mundo es a su cabeza. De modo y manera, que aguantará todas las estocadas -algunas bien estultas- podemitas y todos los escupitajos con los que le agasajen los independentistas. Ya se encargará él de poner bombas con metralla en las faldas de su contrincante de extrema izquierda.

Por ahí, no lo veo.

La otra parte. ¿Que Podemos va a estirar la cuerda hasta el punto de que pueda romperse? Eso no se lo cree ni el periodista que escribe que Cuba no ha perdido su antiguo glamour. ¿Qué es Podemos sin poder? ¿Va a poner Ione Belarra en riesgo el Mercedes oficial en el que viaja por cuenta del contribuyente y en el que se esconde de la prensa? ¿Va a poner en almoneda Díaz el pan de los 1.200 asesores que han colocado y que volverían al inmisericorde averno? ¿Van a correr ambas el peligro que supondría su salida del Gobierno y volver de inmediato al ostracismo personal y político? Son de izquierda radical pero no son bobas; mucho menos cuando han paladeado la miel azucarada del poder y saben lo que es vivir en pisos de 500 metros, con servicio, a cuenta de los paganos contribuyentes.

Y con eso, está todo escrito.