¡¡¡Qué barbaridad más Bárbara!!!

Llevo setenta años de periodista y he sido testigo de acontecimientos terribles sucedidos no sólo en España sino en todo el mundo. Pero ninguno tan soez, tan desagradable, tan agresivo y descalificador (para todos los protagonistas) como lo de Bárbara y su Rey. Ninguno de los dos ha podido caer más bajo.

Hasta ahora, le he tenido un gran aprecio y admiración a Don Juan Carlos y he sido uno de sus defensores no sólo cuando estaba en el trono sino también –y mucho más– cuando ya no lo estaba, contra la opinión pública y la publicada.

Pero hoy, con mucha tristeza y decepción, me siento incapaz de defenderle. Lo que he leído en OKDIARIO me ha afectado profundamente. Los diálogos entre Él y su pu… (como ella se autocalifica) es lo más desagradable que he podido escuchar. Los dos al alimón no han tenido reparos en descalificar a Doña Sofía, la víctima y humillada de esta historia, apuntando, incluso, los muy desvergonzados una cierta relación entre la Reina (sí, la Reina) y el General Sabino Fernández Campo. ¡Ay!, si yo les contara mis conversaciones con el ilustre general con quien me unió una larga y gran amistad y que también fue una víctima más del hoy rey desmérito.

La vulgaridad de las imágenes (no puedo olvidar la famosa de la barbacoa con la gorrita, pantalón corto, e hijo de la amante de turno, Corina, otra que tal anda), la agresividad de los chantajes, los tejemanejes, fallidos casi todos del CNI –a las pruebas me remito–, y del Servicio de Seguridad del Rey que fallaron estrepitosamente –como también fallaron con Letizia (¡ay! esa fotografía de vacaciones en Nueva York en 2011 con Jaime del Burgo, cuando se habían casado en 2004)–, los impropios comentarios del Rey, todo ello es la grosse merdé.

El tema es de tal gravedad que lo sucedido en la corte de Su Graciosa Majestad británica, en la de Suecia, con el rey aficionado a las casas de putas, en la holandesa con el príncipe Bernardo y la belga con el rey Felipe, donde ambos reconocieron tener hijos fuera del matrimonio, amén de la reina Paola y sus múltiples infidelidades, todo se convierte en una simple anécdota si lo comparamos con lo que hoy está ocurriendo en la Familia Real española, que, como podemos ver, no vive sus mejores momentos. Eso sí, fue considerablemente peor la conversación teléfonica entre Carlos de Inglaterra y su entonces amante Camila en la que él confesaba que deseaba ser su tampax, conversación que fue grabada y publicada.

Reflexionando sobre lo que OKDIARIO está desvelando, llego hasta a dudar sobre la monarquía, cuya razón de su existencia es que todos, absolutamente todos, del Rey a la Reina abajo, todos tienen la obligación de ser ejemplares porque no los podemos votar ni con B ni con V.

Chsss…

Hoy sábado, Felipe viaja oficialmente a la Jordania de Abdala y Rania. Y lo hace en solitario, dada la delicada situación de la zona, para no poner en peligro a Letizia.

¿Es que la seguridad de ella vale más que la de él?, pregunto. Además, no está la situación para la exhibición de modelos de una y de la otra.

No existe la menor duda que la Familia no está pasando por sus mejores momentos, como estamos viendo por lo que está publicado OKDIARIO.

Hasta ahora, el deslenguado joven lleva ya ingresado más de… ¡600.000 euros!

Dudo que Paparazzi, el nuevo documental de Santi Acosta, haya conseguido la historia de las fotos del topless de Diana compradas para ser retiradas por la revista de mis amores y mis dolores. Si quieres…, te la cuento.

Como escribe «el compañero» Antonio Lucas, «tenemos la monarquía mas exótica de Europa».

Aunque le he apreciado mucho, lamentándolo, hoy ya no puedo defenderle.

No era precisamente el mejor momento para la reunión de las tres generaciones de la Familia: el abuelo, el padre y la nieta. ¿Y la política que pintaba ahi?

Realmente «se acabó la fiesta». En este caso para el tal Pérez.

Me domina una tremenda duda: ¿Desde ahora, cómo tendremos que dirigirnos a él, como el puto amo o como Mr. Handsome?

Ahora se desvela por quien fuera su mayordomo que el dueño de Harrod´s también se la ventilaba al igual que hacía su hijo.

Y la noticia: el brazo izquierdo del rey ha ascendido estos días a coronel. ¡Felicidades!

«Lo de la ‘primera dama’ (?) sea cual fuera el veredicto, ya apesta, Pedro» (I. San Sebastián)

¡Basta ya la desvergüenza del matrimonio a la hora de diferenciar el interés general del suyo particular!

Él ha sido injusto con mi compañero parándole la biografía que ya tenía terminada en beneficio de la periodista francesa. ¡Que desagradecido ha sido. Yo que tú, querido, la publicaría, con dos cojones!

«Vinicius es tan buen futbolista como buen patán. Dudo si el Madrid debería mandarlo a un centro de reeducación» (Rosa Belmonte).