La reforma del delito de malversación fue un compromiso secreto de Pedro Sánchez con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, parte del pago que el jefe del Ejecutivo tenía que hacerle a los golpistas catalanes por mantenerle en el poder. Primero fue el indulto, luego la derogación del delito de sedición y, ahora, la rebaja del delito de malversación. Toda una cadena de claudicaciones que Sánchez ha ido modulando de espaldas, incluso, a la dirección del PSOE, cuyos miembros, salvo excepciones contadas, no conocían los avances en la negociación con ERC.

La hipocresía del jefe del Ejecutivo es tal que, una vez hecho el trabajo, pretende ahora que sea Esquerra quien recabe los apoyos necesarios para su aprobación en el pleno del Congreso. El argumento es que «nosotros apoyamos la reforma, pero ni lo lideramos ni buscamos los apoyos». Todo un supremo ejercicio de cinismo porque todo el mundo sabe que si bien es ERC el grupo que registra la enmienda, ésta ha sido negociada y trabajada hasta el último detalle con el PSOE. En especial con el Gobierno. El problema para Sánchez puede venir de Podemos, que en principio es reticente a suavizar un delito de corrupción beneficiando así a políticos que están cumpliendo condena o bien a la espera de entrar en prisión, como el ex presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán. Dice Podemos que no van a «ser cómplices de la salida masiva de corruptos de las cárceles españolas», pero todo se andará y la formación morada, por la cuenta que le tiene, terminará pasando por el aro. Y si no, al tiempo.

En el PSOE han salido algunas voces a desmarcarse tibiamente de Pedro Sánchez, pero no nos engañemos: el partido, como tal, no existe. Se ha convertido en una formación lanar, un rebaño de ovejas que, más allá del balido de algunos barones, sigue mansamente al líder. Es el silencio de los corderos ante la ignominia de su secretario general.