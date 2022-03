Sería una buenísima noticia para la democracia española que la guerra de Ucrania dinamitara Unidas Podemos. La alineación de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con Pedro Sánchez ha reventado todos los puentes que quedaban entre las ministras de Podemos en el Gobierno, pero, no nos engañemos: mientras esta gente, aunque no se hablen entre ellos, siga sentada en el Consejo de Ministros y la permanencia de Pedro Sánchez en La Moncloa dependa de la formación morada el problema lo seguirán teniendo España y los españoles. Porque, el problema de fondo no es que Ione Belarra e Irene Montero no se hablen con Yolanda Díaz, sino que las tres formen parte del Gobierno de España. La ruptura en Unidas Podemos es un hecho, pero también lo es que los hijos de Putin en el Ejecutivo español siguen siendo el salvavidas del presidente del Gobierno. Porque quien sufre y padece con la coalición de Gobierno es España.

Puede resultar morboso desde un punto de vista periodístico que Irene Montero, en una conversación informal con los periodistas, emplazara a Yolanda Díaz a que «lo explique ella». Lo que tenía que explicar es el apoyo de la vicepresidenta y ministra de Trabajo a Pedro Sánchez a cuenta del anuncio del presidente de rectificar su decisión inicial de no enviar armas a Ucrania. Las guerras internas en Podemos tienen su interés, que duda cabe, pero aquí la cuestión nuclear no es esa, sino si Sánchez va a continuar apoyándose en la formación morada y sus aliados separatistas y proetarras. Y, por lo visto, eso no va a cambiar, de modo que las maniobras internas en el populismo de izquierdas dan para lo que dan. A estas alturas, el problema sigue siendo el mismo. Que la supervivencia política de Pedro Sánchez como jefe el Ejecutivo depende de los enemigos de España. Esa es la madre del cordero. El resto son peleas podemitas que complican, pero no alteran, la situación actual. Y la situación es que Sánchez no parece que vaya a cambiar de aliados.