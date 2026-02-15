Los científicos lo investigan sin descanso: un microbio extraño está surgiendo en intestinos de personas sanas a nivel global

Un microbio extraño está surgiendo en los intestinos de personas sanas a nivel global, los científicos lo investigan sin descanso. La ciencia avanza a toda velocidad y nos va dando una serie de señales que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Con algunas novedades importantes que pueden acabar siendo lo que nos afectará en estas jornadas en las que todo puede ser posible. La salud se ha convertido en el elemento que puede acabar de darnos más de una sorpresa inesperada.

Lo investigan sin descanso los científicos

Está surgiendo en intestinos de personas sanas este microbio

Tal y como nos explican desde Scitechdaily: «Investigadores de la Universidad de Cambridge han identificado un grupo poco conocido de bacterias intestinales que aparecen constantemente en personas sanas en todo el mundo. La bacteria, conocida como CAG-170, se encontró en niveles inusualmente altos en personas sin enfermedades crónicas, basado en un gran análisis internacional de microbiomas intestinales.

CAG-170 es inusual porque los científicos solo lo conocen a través de su firma genética. La mayoría de estas bacterias nunca se han cultivado con éxito en un laboratorio, lo que significa que han escapado en gran medida de un estudio detallado hasta ahora.

Para rastrearlo, el equipo de investigación utilizó métodos computacionales avanzados para buscar la huella digital genética de CAG-170 en muestras de microbioma intestinal de más de 11.000 personas en 39 países».

Siguiendo con la misma explicación: «Los resultados mostraron un patrón claro. Los individuos sanos tenían consistentemente niveles más altos de CAG-170 que las personas que viven con afecciones como la enfermedad inflamatoria intestinal, la obesidad y el síndrome de fatiga crónica. Cuando los investigadores examinaron los genes transportados por CAG-170, encontraron signos de que estas bacterias pueden producir grandes cantidades de vitamina B12. También llevan enzimas capaces de descomponer muchos carbohidratos, azúcares y fibras diferentes que se encuentran en la dieta humana. El equipo cree que la vitamina B12 producida por CAG-170 probablemente beneficie a otros microbios intestinales en lugar de nutrir directamente al huésped humano. Esto sugiere que CAG-170 puede ayudar a apoyar el ecosistema intestinal más amplio al alimentar a bacterias beneficiosas. En conjunto, los hallazgos sugieren que el CAG-170 podría eventualmente servir como un marcador de la salud del microbioma intestinal. También plantean la posibilidad de desarrollar futuros probióticos diseñados específicamente para apoyar niveles saludables de estas bacterias».

Este estudio podría cambiarlo todo por completo: «Dr. Alexandre Almeida, del Departamento de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cambridge y autor principal del estudio, dijo: «Nuestro trabajo ha revelado que las bacterias CAG-170, parte del ‘microbioma oculto’, parecen ser actores clave en la salud humana, probablemente ayudándonos a digerir los componentes principales de nuestros alimentos y manteniendo todo el microbioma funcionando sin problemas». Añadió: «Anaramos los microbios intestinales de miles de personas en 39 países y 13 enfermedades diferentes, incluyendo Crohn y obesidad. Encontramos constantemente que las personas con estas enfermedades tenían niveles más bajos de bacterias CAG-170 en su intestino».