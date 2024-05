A PP y Vox les votaron precisamente para esto

A la izquierda radical, en connivencia con el PSOE, que durante años emprendió un creciente proceso de catalanización en la Comunidad Valenciana, el hecho de que el nuevo Gobierno del Ayuntamiento de Castellón que conforman PP y Vox haya empezado a descatalanizar el callejero les habrá provocado sarpullido, pero a PP y Vox les votaron, entre otras razones, para esto. La primera denominación que caerá será la Plaça del País Valenciá (Plaza del País Valenciano), que podría ser sustituida por la Plaza de las Cortes Valencianas, de la Comunidad Valenciana o Comunitat Valenciana, las dos acepciones que tiene el nombre de la autonomía.

El callejero, durante los gobiernos socialcomunistas, vivió su particular ‘procés’ hasta el punto de que en Castellón una plaza de renombre fue bautizada como País Valenciá, a pesar de que esa denominación es un invento de la izquierda separatista que durante demasiado tiempo pretendió hacer de la Comunidad Valenciana una sucursal dentro del proceso de expansión catalanista. De modo que la decisión del nuevo gobierno municipal responde a un compromiso electoral que recibió el apoyo en las urnas en los comicios de hace un año. No parece lógico mantener la nomenclatura de los independentistas partidarios de esa entelequia que constituyen los países catalanes, entre otras cosas porque no se corresponde con la realidad histórica y social de una comunidad netamente española.

En Castellón hay otras calles que han sufrido la dictadura del catalán, como la calle Pare Ricardo, en memoria del sacerdote Ricardo García, fallecido en 2019, y que realizó una enorme labor con las personas más necesitadas. A este hombre se le conocía en Castellón como el Padre Ricardo, pero le llamaron Pare en una supina demostración de sectario catetismo. Y a quienes pretendan ver tras el cambio del callejero la mano aviesa de la ‘fachosfera’ con su pan se lo coman. PP y Vox están empezando a desmontar la dictadura del catalán en la Comunidad Valenciana y eso es muy buena noticia.