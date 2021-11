Pocas veces un dirigente político ha mentido más que Pedro Sánchez en relación con la reforma laboral: antes de ser presidente del Gobierno anunció que si llegaba a La Moncloa la derogaría de un plumazo. Luego, ya en el cargo de jefe del Ejecutivo, insistió en su derogación. Después, reculó y se limitó a subrayar que acabarían con «los aspectos más lesivos» de la reforma del PP; más tarde insistió otra vez en derogarla; luego, en el Congreso del PSOE, dijo que habría un «cambio profundo»; hace dos días que habría que reconstruir «algunas cosas». Y ahora, Sánchez está a punto de romper el punto 1.3 del acuerdo de coalición que establecía el compromiso del PSOE y Podemos de derogar la reforma laboral. Es decir, ahora ni derogación ni supresión de «los aspectos más lesivos», porque el presidente del Gobierno va imponer que los convenios de empresa sigan teniendo prioridad sobre los convenios sectoriales.

Al final, Sánchez va a abdicar de todas sus promesas, algo que dejará en evidencia a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que no sólo no podrá presumir de derogar la ley, sino que tampoco podrá apuntarse el tanto de suprimir uno de los aspectos clave de la reforma del PP -la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales-. El giro de Sánchez en este punto es de 180 grados, toda una enmienda a sí mismo. Y es que, al final, la UE ha obligado a Sánchez a rectificar sobre la marcha. Todo un baño de realidad para un presidente que se va encontrar enfrente con una ministra de Trabajo -y futura candidata de Podemos- que no puede aceptar dar marcha atrás en un asunto que es para los socios de Gobierno del PSOE casus belli.

Ni derogación, ni supresión de los «aspectos más lesivos» de la reforma. El mayor mentiroso de la historia de la democracia española puede dejar en evidencia la sentencia del mismísimo Abraham Lincoln: «Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo». Puede que Sánchez, sí.