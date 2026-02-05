El PNV se hace el ‘longui’ y deja al Gobierno colar una trampa en el nuevo decreto antidesahucios

Vamos a ver, señores del Gobierno y señores del PNV: dice el refrán que se pilla antes a un mentiroso que un cojo. Y lo que han hecho, a pachas, es tratar de engañar al personal: el nuevo decreto antidesahucios -una vez rechazado el anterior- tiene una trampa tan chusca que provoca sonrojo. El Gobierno ha colado en el texto una de esas coletillas que tienen más de burla que otra cosa: «Los procedimientos de desahucio que se encontraran suspendidos a fecha de 27 de enero de 2026 continuarán suspendidos conforme a lo previsto en el presente real decreto-ley».

Vamos a ver, lo que pretende el Ejecutivo, con la ayuda del PNV, aunque se haga el tonto, es que todos los casos de okupación previos a la fecha mencionada continúen blindados por el Ejecutivo y los propietarios no puedan desahuciar a dichos inquilinos «vulnerables» pese a pertenecer a ese 93% de particulares que sólo tiene una o dos casas en propiedad.

¿No conocía esa muletilla el PNV o sí la conocía pero se han hecho el longui para no desairar a los propietarios vascos víctimas de la inquiokupación que fueron a pedirle ayuda? La segunda hipótesis, obviamente, porque al PNV no le cuelan una y menos como esta. Así que tendrá que explicarles a los propietarios afectados qué ha pasado para que en el nuevo decreto ley aparezca el parrafito de marras.

Fue el PNV el que, para curarse en salud, exigió y finalmente acordó con Sánchez que los propietarios de una sola vivienda en alquiler pudieran desahuciar a los inquiokupas, algo que la letra pequeña del nuevo decreto convierte en papel mojado. ¿No lo sabía el PNV? No hay que ser muy listo paras interpretar que el nuevo real decreto tendrá sólo y exclusivamente efectos a los procesos y lanzamientos nuevos, no a los procedimientos de desahucio y lanzamientos ya paralizados por los que están luchando miles de propietarios. Sánchez, tramposo. Aitor Esteban, no digas que te la han colado. No cuela.