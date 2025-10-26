La pista del B: dinero «contante y sonante» bailando por Ferraz

Si, en efecto, el dinero B circulaba a mansalva por los salones del cuartel general del PSOE en la calle Ferraz es, o bien porque el responsable de la caja iba al banco a sacar efectivo todos los días, o bien porque alguien o alguienes llevaban ese dinero en bolsas sin demasiada justificación.

El que fue tesorero sanchista en la oficina central socialista, Mariano Moreno, luego ascendido a la presidencia de una empresa pública, puesto para el que no está en modo alguno cualificado, calló esta semana en el Senado. Otra empleada del partido dijo «no recordar» si había entregado a Pedro Sánchez sobres con dinero en metálico… Es claro que sí lo recuerda y mintió al más puro estilo de su jefe. ¿Una simple empleada no recuerda si dio dinero con billetes al jefe supremo de La PSOE? ¡Un poco de por favor!

La financiación ilegal del partido sanchista a día de hoy es más que una evidencia. Lo sabe perfectamente el juez instructor Puente. El sanchismo en pleno negará la evidencia como hace con todo, pero, al final, saldrá a la luz todo el pus, aunque con el que ya se conoce sería más que suficiente para hacer caer a cualquier gobierno en cualquier país decente del mundo.

¿Le van a retirar la confianza parlamentaria a Sánchez los PNV, Bildu, ERC, Junts ante las evidencias de financiación irregular? No. Entre otras razones, porque todas esas formaciones también se han financiado y pudiera ser que se financian con recursos no muy acordes con la limpieza y la ética democrática.

¡Pues eso!