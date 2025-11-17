Letra completa de ‘La conejita de Papa Noel’, el nuevo villancico de Leticia Sabater (y vídeo)

La Navidad ya no empieza cuando se encienden las luces de Vigo o cuando comienzan los anuncios de juguetes a invadir las calles y la televisión. Tampoco cuando Mariah Carey lo decida (eso seguro que ocurrirá en Estados Unidos), pero en España tenemos a una nueva diva que nos marca los tiempos. En nuestro país es Leticia Sabater es la que da el pistoletazo de salida a las fechas más especiales del año con su villancico (igual que hace con su canción del verano). Así suena y así es la letra de La conejita de Papá Noel, su apuesta para 2025.

Como siempre, el tema viene acompañado de un videoclip en el que se nota su habitual marca de la casa. Con un presupuesto irrisorio, en las próximas semanas es muy posible que el vídeo se acerque al millón de reproducciones, aunque para ella lo importante sean las actuaciones en directo. En este video no duda en lucir abdominales, conseguidos a golpe de bisturí, además de volver a meterse en la cama con los tres Reyes Magos y volver a pillar por banda a Papa Noel, con el que ya hizo algunas cosas en el pasado que sólo son disponibles para mayores de edad.

Letra de ‘La conejita de Papá Noel’, el villancico de Leticia Sabater

Hey baby, baby

Suéltalo DJ

Oh, ooh ooooh

¡Feliz Navidad!

Le pedí a Papá Noel,

Le pedí a los Reyes Magos

Que solo quiero un regalo

Que me traigan un buen rabo.

De conejita, gordito y peludo,

De conejita, no seas malpensado.

Pa’ irme de party

To’ la noche gozaaaando

Ponme el rabo atrás, ponme bien el rabito,

Que si te doy un buen meneo, el rabo esté bien pegadito

Ponme el rabo atrás, que ese rabo está durito

Esta Navidad, pa’a ti mi conejito

Renos bailan, suena el dembow

Abro mis regalos, se armo el vacilón

Parece gordo, muy gordito

Han acertado, pum pum, qué gustito

Deja la zambomba, yo soy tu bombón,

Un perreo junto a un beat muy cabrón

Baila el niño Dios

Esto pa’ TikTok

¡Ponme el rabo atrás!

¡Ponme bien el rabito!

¡Que si te doy un buen meneo!

¡El rabo esté bien pegadito!

Ponme el rabo atrás, ponme bien el rabito,

Que si te doy un buen meneo, el rabo esté bien pegadito.

Ponme el rabo atrás, que ese rabo está durito

Esta Navidad, me disfrazo papito

¡Ponme el rabo atrás!

¡Ponme bien el rabito!

¡Que si te doy un meneo!

¡El rabo esté bien pegadito, bien pegadito!

Ponme el rabo atrás, ponme bien el rabito

Que si te doy un buen meneo, el rabo esté bien pegadito

Ponme el rabo atrás, que ese rabo está durito

Esta Navidad para ti mi conejito

Dame duro como el turrón

Dame, dame champán añejo

No se te olvide Melchor, una zanahoria pa’ mi conejo

Dame duro como el turrón

Dame, dame champán añejo

No se te olvide Melchor, una zanahoria pa’ mi conejo

Ponme el rabo atrás, ponme bien el rabito,

Que si te doy un buen meneo, el rabo esté bien pegadito, bien pegadito

Ponme el rabo atrás, que ese rabo está durito

Esta Navidad

¡Ponme el rabo atrás!

¡Ponme bien el rabito!

¡Que si te doy un meneo!

¡El rabo esté bien pegadito!

Ponme el rabo atrás, que ese rabo está durito

Esta Navidad yo seré tu conejita y tú mi conejito

Y haremos conejitos

Esta Navidad nadie se congela

Sorry Mariah Carey

¡Feliz Navidad!

Happy Christmas