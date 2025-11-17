Letra completa de ‘La conejita de Papa Noel’, el nuevo villancico de Leticia Sabater (y vídeo)
Así suena este temazo navideño
La Navidad ya no empieza cuando se encienden las luces de Vigo o cuando comienzan los anuncios de juguetes a invadir las calles y la televisión. Tampoco cuando Mariah Carey lo decida (eso seguro que ocurrirá en Estados Unidos), pero en España tenemos a una nueva diva que nos marca los tiempos. En nuestro país es Leticia Sabater es la que da el pistoletazo de salida a las fechas más especiales del año con su villancico (igual que hace con su canción del verano). Así suena y así es la letra de La conejita de Papá Noel, su apuesta para 2025.
Como siempre, el tema viene acompañado de un videoclip en el que se nota su habitual marca de la casa. Con un presupuesto irrisorio, en las próximas semanas es muy posible que el vídeo se acerque al millón de reproducciones, aunque para ella lo importante sean las actuaciones en directo. En este video no duda en lucir abdominales, conseguidos a golpe de bisturí, además de volver a meterse en la cama con los tres Reyes Magos y volver a pillar por banda a Papa Noel, con el que ya hizo algunas cosas en el pasado que sólo son disponibles para mayores de edad.
Letra de ‘La conejita de Papá Noel’, el villancico de Leticia Sabater
Hey baby, baby
Suéltalo DJ
Oh, ooh ooooh
¡Feliz Navidad!
Le pedí a Papá Noel,
Le pedí a los Reyes Magos
Que solo quiero un regalo
Que me traigan un buen rabo.
De conejita, gordito y peludo,
De conejita, no seas malpensado.
Pa’ irme de party
To’ la noche gozaaaando
Ponme el rabo atrás, ponme bien el rabito,
Que si te doy un buen meneo, el rabo esté bien pegadito
Ponme el rabo atrás, que ese rabo está durito
Esta Navidad, pa’a ti mi conejito
Renos bailan, suena el dembow
Abro mis regalos, se armo el vacilón
Parece gordo, muy gordito
Han acertado, pum pum, qué gustito
Deja la zambomba, yo soy tu bombón,
Un perreo junto a un beat muy cabrón
Baila el niño Dios
Esto pa’ TikTok
¡Ponme el rabo atrás!
¡Ponme bien el rabito!
¡Que si te doy un buen meneo!
¡El rabo esté bien pegadito!
Ponme el rabo atrás, ponme bien el rabito,
Que si te doy un buen meneo, el rabo esté bien pegadito.
Ponme el rabo atrás, que ese rabo está durito
Esta Navidad, me disfrazo papito
¡Ponme el rabo atrás!
¡Ponme bien el rabito!
¡Que si te doy un meneo!
¡El rabo esté bien pegadito, bien pegadito!
Ponme el rabo atrás, ponme bien el rabito
Que si te doy un buen meneo, el rabo esté bien pegadito
Ponme el rabo atrás, que ese rabo está durito
Esta Navidad para ti mi conejito
Dame duro como el turrón
Dame, dame champán añejo
No se te olvide Melchor, una zanahoria pa’ mi conejo
Dame duro como el turrón
Dame, dame champán añejo
No se te olvide Melchor, una zanahoria pa’ mi conejo
Ponme el rabo atrás, ponme bien el rabito,
Que si te doy un buen meneo, el rabo esté bien pegadito, bien pegadito
Ponme el rabo atrás, que ese rabo está durito
Esta Navidad
¡Ponme el rabo atrás!
¡Ponme bien el rabito!
¡Que si te doy un meneo!
¡El rabo esté bien pegadito!
Ponme el rabo atrás, que ese rabo está durito
Esta Navidad yo seré tu conejita y tú mi conejito
Y haremos conejitos
Esta Navidad nadie se congela
Sorry Mariah Carey
¡Feliz Navidad!
Happy Christmas
