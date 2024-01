Pilar R. Losantos: «De tanto imponerlo ya no hablan catalán ni los indepes»

La presidenta no ejecutiva de OKDIARIO Pilar R. Losantos analiza la utilización del catalán por parte de los independentistas y la gestión del nuevo ministro de Cultura Ernest Urtasun durante las primeras semanas.

«Queridos OKAMIGOS, el ministro de Cultura está preocupado porque en España los españoles han decidido ser disruptivos y hablar en español. A principios de semana Ernest Urtasun fue a uno de los lugares de peregrinación sagrada de la izquierda española, que es el NO-DO de TV3, y como siempre se arrodilló ante el clero indepe porque, como saben, una de las señales inequívocas de la izquierda española es que a mayor teórico progresismo en su ideario, más sumisión con cualquier extrema derecha de la España periférica», ha destacado. En este sentido, Pilar R. Losantos ha señalado que «algunos dirían que se llama síndrome de Estocolmo, aunque en OKDIARIO preferimos llamarlo síndrome de Waterloo, que parece más descriptivo».

«En cualquier caso, nuestro flamante ministro está preocupado porque los jóvenes catalanes no hablan catalán, hasta el punto de que el uso de la lengua regional ha caído en más de 18 puntos en los últimos años. (Por cierto, me encanta decir regional porque al independentismo le hierve la sangre con esta obviedad, que es que son una región)», ha destacado la presidenta no ejecutiva.

«En cualquier caso, en estos años ha habido más inmersión lingüística que nunca, más contenidos en catalán en plataformas de vídeo que nunca, más TV3 que nunca y más imposición en la administración que nunca. Y entonces, ¿qué ha pasado para que a mayor dictadura del catalán haya más progreso del español?», ha señalado.

«Pues precisamente eso, que el catalán ha pasado de ser un idioma disruptivo con el que se peleaba contra el régimen a ser una lengua de burócratas con la que acceder a un universo de, como mucho, nueve millones de hablantes bilingües; frente al español, que además de ser la lengua de Cervantes o Galdós, resulta que también es la de 600 millones de personas con las que compartir su vida en un mundo totalmente globalizado. Y por mucho que el colegio y la subvención sean en catalán, el cine, la música, la cultura, la academia y si quieren también Instagram o TikTok son en español», ha señalado.

«El ministro de Cultura está muy preocupado porque el independentismo lleva décadas metiendo el catalán por calzador hasta el punto de convertirlo en una lengua excluyente que sirve más para hacer política que para comunicar, y ahora se flagela porque no entiende por qué ni siquiera los jóvenes que tanto la defendían antes ahora rehúyen de ella», ha indicado.

«La respuesta a esto es que, como todo lo que toca la izquierda, de tanto imponerla, han roto una lengua bellísima y la han transformado en algo que genera rechazo en vez de ser un activo de una riqueza cultural impagable», ha destacado.

«I ara en català, si de veritat el ministre està preocupat per la llengua l’únic que ha de fer és deixar de fer-hi política. Potser així no generi tant de rebuig utilitzar alguna cosa que pel seu afany d’imposar, al final, l’acabaran destruint», ha resaltado Pilar R. Losantos. En este sentido, la presidenta no ejecutiva ha destacado que «la culpa de la muerte del catalán, como de todo lo que tocan, es exclusivamente suya».