Lo último de Podemos -toda una señal de impotencia- es relacionar a Vox con la ideología de Adolf Hitler. Y es que el partido liderado -es un decir- por la ministra Ione Belarra ha publicado en sus redes sociales una imagen en la que se identifica a Vox con una esvástica nazi en Wordle, un juego de moda en Internet. La factoría de ideas de la formación morada debe estar en horas bajas y ha recurrido a una de esas comparaciones odiosas que caracterizan a un partido que anda sobrado de sectarismo pero va muy corto de luces.

Según Podemos, casi cuatro millones de votantes -bastante más de los que tienen ellos- se han abrazado a un partido que comulga con una ideología sanguinaria. Creerá el ladrón que todos son de su condición. Podemos utiliza los populares gráficos del juego de palabras Wordle que se ha popularizado en las últimas semanas. Es un divertimento que consiste en adivinar mediante letras diferentes términos y vocablos. Y a Vox lo identifican con la simbología nazi.

No es de extrañar conociendo cómo se las gasta el populismo bolivariano que trató de imponer en España los métodos dictatoriales del chavismo. Y es que ver a Podemos dando lecciones de democracia provoca escalofríos. Porque si hay un partido que ha dado muestras sobradas de convertirse en un peligro para las libertades es ese que ahora se permite comparar a la formación de Santiago Abascal con una de las ideologías más abyectas de la historia. Hasta los seguidores de Podemos han advertido de la barbaridad de la comparación: «Creo que este tipo de publicaciones os quita seriedad. Deberíais subir publicaciones más adecuadas a un partido que forma parte del Gobierno. Empatizo mucho con Unidas Podemos pero este tipo de publicaciones me parece que ya no dan», afirma un simpatizante de la formación morada. Y otro, apostilla: «¿No os daba para haceros la cara de Lenin y Stalin, no?».

Pero, sin duda, la opinión más certera la da un politólogo que deja perfectamente retratado a Podemos: «A mí lo que más me preocupa es que estos memes realmente representan la profundidad de vuestras opiniones en muchos temas. Es triste, pero son el equivalente en imagen de buena parte del discurso que tenéis». Ciertamente, el reproche no puede estar mejor tirado. Y es que Podemos se ha retratado. Así son.