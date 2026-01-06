Como si Pedro Sánchez no tuviera bastante con la corrupción que rodea a su partido y su familia, y con la vía venezolana convertida ahora en bomba de relojería, ERC -uno de sus socios más estables- ha olido la extrema debilidad del presidente del Gobierno y está dispuesto a lanzarle un órdago: si Oriol Junqueras no sale de la Moncloa el próximo jueves con una propuesta concreta y un calendario satisfactorio de ejecución del nuevo modelo de financiación singular para Cataluña (el denominado cupo catalán), su apoyo al Ejecutivo se dará por oficialmente terminado. Y es que en su acuerdo de investidura, ERC arrancó de Sánchez el compromiso de que en 2026 la Agencia Tributaria catalana recaudaría y gestionaría íntegramente su IRPF, algo que -obviamente- no va a suceder y que, entienden, es un «flagrante incumplimiento» que, además, bloquea la posibilidad de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pueda aprobar los presupuestos para Cataluña.

Es lo que tiene ir repartiendo promesas, que llega la fecha de cobro y Pedro Sánchez es incapaz de cumplir lo acordado. Desde el Gobierno aseguran que la vicepresidenta y titular de Hacienda, María Jesús Montero, tiene previsto ese nuevo modelo de financiación y un calendario que contempla una «delegación progresiva de la recaudación de los impuestos, incluido el IVA, que culminaría en 2028». O sea, otra patada para adelante, algo que para ERC es un «muy largo me lo fías». ERC acude el jueves a la Moncloa con la intención de poder vender a su parroquia algo más que humo, pero Pedro Sánchez -a perro flaco todo son pulgas- va intentar de nuevo ganar tiempo y contentar a Oriol Junqueras con nuevas promesas. Lo va a tener muy difícil, porque la formación separatista quiere ya un modelo que contemple la recaudación, gestión, liquidación, inspección y disposición plena de todos los impuestos recaudados en Cataluña. Rodeado por tierra, mar y aire, Sánchez hace equilibrios en la cuerda floja. Hasta que la cuerda se rompa.