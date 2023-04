Ciudadanos: el partido que se disparó en el pie

Hubo en su día muchas esperanzas depositadas en Ciudadanos. Un partido liberal, con ideas moderadas y sin caer en estridencias radicales. No tardó en conseguir muchos adeptos y su crecimiento fue exponencial. Pronto se le consideró una alternativa seria.

En Mallorca Ciudadanos presentó a un grandísimo candidato. Xavier Pericay había sido uno de los fundadores del partido y su capacidad política e intelectual estaba fuera de toda duda. Incluso para la oposición. Sus intervenciones en el Parlament eran responsables, comedidas y adecuadas. Un político que enaltecía la política. Difícil ver algo así en los tiempos que corren. Pericay era una anomalía positiva.

Con Xavier Pericay se iniciaría, sin embargo, el desmantelamiento del proyecto. En las primarias de 2019 resultó sorprendentemente derrotado por un desconocido, Marc Pérez-Ribas, tras un proceso electoral cargado de opacidad que no sería sino la extensión de lo sucedido en otras comunidades, como en Castilla-León, donde llegó a anularse el proceso. Aquí eso no pasó porque el propio Pericay aceptó la derrota y dio un paso hacia atrás que culminaría años después con su marcha del partido. No hubo ningún futuro tras la marcha del verdadero espíritu de Ciudadanos en las islas. Marc Pérez-Ribas consiguió un escaño, pero ha sido transparente durante cuatro años, y Patricia Guasp, la única que ha logrado un rédito al ser ascendida a portavoz nacional, tiene también los días contados.

Coincidiendo la salida del portavoz en Baleares Ciudadanos inició un proceso imparable de degradación que primero afectó a Albert Rivera y luego ha engullido a la práctica totalidad de un partido que ya es inexistente en muchas comunidades y que desaparecerá por completo del mapa político este mismo año. Los tumbos que dio Arrimadas en el arranque de la pandemia, aliándose con el sanchismo, le han costado su existencia. Nada queda del espíritu original que impregnó Pericay y es una verdadera lástima porque en su origen era una vía que pudo haber conseguido un amplio espacio representativo.