Un Page toledano: solventes y disolventes

Emiliano García Page, el alumno aventajado de José Bono, el caribeño acaudalado, no da puntada sin hilo. Una vela al sentido común, otra al diablo cojuelo. Suelta la piedra y acto seguido recoge el canto. Un artista de la pista. Quizá el más avezado de los tres tenores –el aragonés Lambán es uno y el extremeño Fernández Vara cierra el círculo- desde su pedestal toledano. Estoy por convencerme de que el latigazo que propinó días atrás a la dirección sanchista se lo había contado previamente a su dios Pedro y que de alguna manera al eterno viajero le pareció bien. De paso, marca territorio en la tierra de don Quijote y la Alcarria donde, al parecer, no gusta excesivamente el señor del Falcon. Ni el señor ni los monaguillos, esos a los que Page denomina “disolventes” sin mencionarlos. Lo hago yo: ERC, Bildu y Podemos. Por este orden, aunque bien mirado, en este caso el orden de los factores no altera el producto.

El mensaje del líder castellano manchego queda expedito para su parroquia. Sí, pero no. No pero sí. ¿Por qué lo hace? No quiere bajo ningún concepto que por una Belarra, Rufián u Otegi perder el sillón del palacio en el que abreva. Se lo dije anteriormente: este tipo es un fenómeno. Con la suerte de que en las elecciones del 26 de mayo próximas las elecciones municipales y autonómicas son antes que las legislativas, con lo cual consigue que sus votos no se confundan con los del niño del documental.

Contra las permanentes chorradas de sus conmilitones, alejadas por completo de los intereses de la “clase media trabajadora”, García Page hace su agosto; le permiten situarse contra el único dirigente con poder socialista que arropa una miaja de sentido común. Y en ocasiones, de estadista. Cierto es que ha sacado la cara por Feijóo, pero, a cambio, deja a su opositor en Castilla la Mancha sentado eternamente en el sillón de aspirante. Visto a vista de pájaro, convendrán conmigo en que lo de los tres tenores tiene su aquel, un poema cervantino inconcluso.