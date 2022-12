Page: la alternativa a Pedro Sánchez

Dentro del marasmo caudillista que sacude los cimientos del Partido Socialista Sanchista, al menos, aparece una voz dispuesta a subrayar el disparate. Sé que este post no gustará nada a alguno o muchos de los lectores de este diario. Pero mi responsabilidad ética es describir las situaciones tal y como las percibo y las entiendo. Cierto es que Page y algún que otro conmilitón, con menos valor y redaños, llevan años mareando la perdiz; hoy dicen una cosa y mañana recogen velas. Sí, eso lo sé. Incluso más. Pero, su última posición respecto a la anulación del delito de sedición, el asalto al Poder Judicial y, sobre todo, disminuir el delito de malversación, se me antoja de no retorno. Es una voz en el desierto, sin duda; algo es algo. Poco, pero una brizna.

Lo más propio pudiera ser, qué duda cabe, congelar su carnet de militante socialista hasta que Sánchez abandone la Secretaría General. Tampoco vamos a pedir peras a un Page. Una fisura interna, un aldabonazo a las conciencias socialdemócratas por el momento, que puede convertirse en una sima en el viejo, corrupto y clientelar PSOE. Sólo hay que esperar que aquellos que no gozan actualmente de mamandurria alguna y tampoco la solicitan, hagan piña con el presidente castellano-manchego. En la política y en la vida, en ocasiones como las actuales, hay que hacer de la necesidad virtud.