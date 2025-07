Buenas noticias de Roberto Brasero por un cambio radical en el tiempo: «El jueves…»

Roberto Brasero apuesta por un cambio radical en el tiempo que puede acabar siendo lo que marcará un antes y un después. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que marcará estos días que tenemos por delante. Será el momento de empezar a prepararnos para dar un giro radical que puede acabar siendo lo que nos afecte en estos días de julio.

Lo que realmente puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno en estos días que pueden acabar siendo esenciales. Es hora de apostar por una previsión del tiempo que puede convertirse en una dura realidad. Lo que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno es una novedad que puede acabar siendo lo que realmente puede ser lo que realmente afecte en estos días que tenemos que ver. Las vacaciones pueden acabar siendo una excusa perfecta que pueda acabar siendo lo que nos acompañará en estos próximos días. Quizás no esperaríamos un giro radical de este tipo que un experto como Roberto Brasero nos explica desde Antena 3.

Este jueves llega un cambio en el tiempo

Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que hasta la fecha no habíamos ni tenido en consideración. Es momento de dejar salir una novedad destacada que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

El mes de julio que parece que realmente se acabe convirtiendo en la antesala de algo más. Con ciertos detalles que serán los que marcarán un antes y un después. En estas jornadas en las que deberemos empezar a ver llegar un giro destacado con el que tendremos que ver un giro radical materializarse.

De las altas temperaturas de días anteriores, hemos pasado a algo muy diferente. Con ciertos detalles que pueden acabar generando una novedad para la que quizás no estamos del todo preparados. Es hora de ver como todo cambiará y lo haremos de tal forma que tocará ver qué es lo que llega.

Estamos viendo llegar un destacado giro de guion que, sin duda alguna, será el momento de dejar salir un cambio que puede convertirse en el mejor aliado de estas próximas jornadas.

Roberto Brasero nos explica el tiempo que llega a partir de este día

Este día tendremos que empezar a ver un importante cambio de ciclo que puede ser esencial. Sobre todo, si tenemos en cuenta que podemos empezar a ver llegar un giro importante en lo que nos está esperando. De la alerta por las altas temperaturas, pasamos a un marcado descenso provocado por unas tormentas que pueden cambiarlo todo.

Tal y como nos explicar Roberto Brasero en su previsión del tiempo: «El frente que está recorriendo el extremo norte peninsular ha hecho bajar las temperaturas y en zonas del Cantábrico donde ayer superábamos con facilidad los 30º hoy no llegamos ni a 22º. Vitoria es un buen ejemplo de la bajada: 37,7 de máxima ayer 1 de julio y hoy día dos la máxima ha sido ¡solo de 23º!. Casi 15 grados de bajada. O Valderredible, Cantabria, hoy con 23º después de que ayer llegasen a 36º. Y en En Bilbao se han quedado en 22,6º después de los casi 30º de ayer. En Galicia y Asturias hay máximas que se han quedado hoy en 20º como el caso de Lugo o el de Gijón».

Siguiendo con la misma explicación: «Este frente sigue recorriendo el extremo norte peninsular durante el día de mañana pero ya con más nubes que lluvias. Eso sí, por la tarde volverán a crecer nubes de evolución que dejarán nuevas tormentas, otro día más, en zonas de Castilla y León, La Rioja, Cuenca, Teruel, interior de Castellón y el norte de Aragón y de Cataluña. No se descartan chubascos fuertes en la Ibérica y Pirineos, así como en zonas aledañas, con posibilidad de granizo y sobre todo fuertes racha de viento. Las temperaturas van a cambiar poco en la jornada de mañana. Ligeros cambios si acaso. En el norte de la península bajan las mínimas, las de primera hora, pero luego por la tarde las máximas volverán a ser parecidas a las hoy, ya no bajarán más, e incluso volverán a subir en Galicia, el interior de Asturias o el cantábrico oriental. Como novedad en las temperaturas mañana no se espera alcanzar los 40º en Cataluña y Aragón, pero nos quedaremos en 39º en Lleida, todavía muy parecidas, y 37º en Zaragoza. Bajarán también un par de grados en Valencia y Castellón. Ya sin avisos por calor en la Comunidad Valenciana, bajan a nivel amarillo los de Aragón y Cataluña y siguen los avisos nivel naranja en Extremadura, sur de Madrid, Castilla la Mancha o Andalucía porque ahí nada va cambiar y seguiremos llegando a los 40º también mañana, otro día más».