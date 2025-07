Julio se estrena en Mallorca de manera sublime

Julio se estrenó en Mallorca de manera sublime con el arte de un genio de la música y la creación, lanzando notas al mundo, al infinito, creando la belleza más absoluta que uno pueda desear sentir. La belleza se siente, no se ve. La belleza se introduce en uno y a partir de ese momento cambiamos para siempre. Nada es casual, ni espontaneo, muchos menos la belleza a la que los llevan las artes. Por eso hay que ir con mucho cuidado vendiendo la oferta cultural como complemento al turismo de sol y playa. El arte no se vende, no se regala, se siente. Y punto.

Claro que se hace negocio con él, en muchas ocasiones a costa del artista que, salvo excepciones, malvive porque es sabedor de que lo que crea es para siempre. Una nota musical puede cambiar el mundo, porque donde suena paraliza el alma de quien la escucha traspasar su corazón. Y todo cambia, la belleza nos cambia para generar más belleza todavía y quien no lo entienda y vea sólo euros está perdido.

No es lo que ocurre con Joan Valent, un genio mallorquín que cada día que pasa crece y crece para llegar a lo sublime. Es lo que se sintió en el emblemático Castillo de Bellver, situado sobre una de las colinas que domina la bahía de Palma. Un castillo redondo de una belleza perfecta para ser el escenario de una velada musical inolvidable dentro de la prestigiosa programación cultural del Ayuntamiento, conocida como Nits a Bellver. En esta ocasión, el público disfrutó del concierto del reconocido pianista y compositor Joan Valent, acompañado por un cuarteto de cuerdas y las excepcionales sopranos Teresa Barrientos y Catina Bibiloni. Pero la programación de alto nivel sigue, esta noche con la Sinfonica de las Islas Baleares que dirige otro genio Pablo Mielgo.

La cita musical ofreció un recorrido apasionante por el último disco de Joan Valent, Rebirth, así como por algunas de sus canciones más emblemáticas y significativas. Temas como JV Hivern 2023, Jardí Tancat, La Mort y El Temps emocionaron a los asistentes, quienes respondieron con un cálido y prolongado aplauso que terminó con el público puesto en pie, reconociendo la calidad artística y el virtuosismo de los intérpretes.

Recuerdo cuando gracias a Joan conocí a Norman Foster y a su esposa Elena Ochoa, que se alojaban en la casa de los Cortina Lapique en Formentor, obra del arquitecto mallorquín Lluís García-Ruiz, que también estaba en esa cena en Pollença tras el concierto de estreno de una pieza encargada por Foster a Valent. Mallorca en vacaciones es diferente… Y Pollença, al norte de la isla, cuna de artistas y refugio de genios durante siglos, lo es todavía más. Así se explica que el estreno mundial de la Sinfonía Foster, obra de Joan Valent por encargo del conocido arquitecto Norman Foster, se desarrollara con una naturalidad y falta de boato propias de lugares acostumbrados a las grandezas mundanas. Y a la belleza. Un lugar que ya no se sorprende ni altera por nada.

Lord Norman Foster y su esposa Elena Ochoa acudieron al estreno de su sinfonía en el mítico Claustro de Santo Domingo acompañados por sus dos hijos: Paula, entonces una adolescente de catorce años que ya apuntaba maneras de gran dama británica, y Eduardo, un ser de mirada inteligente y muy educado. Habían llegado a la isla invitados por el propio Valent, entonces nuevo director artístico del Festival de Música de Pollença.

Sin embargo, Pollença optó por mirar hacia otro lado. No hubo ni recibimiento oficial, ni flores, ni libro de honor para homenajear al premio Príncipe de Asturias y premio Pritzker, entre otros importantes reconocimientos mundiales. Hubo, eso sí, magníficas demostraciones de amistad y el esfuerzo de particulares para que la estancia de la familia en la isla resultara inolvidable. Y parece que lo fue.

Vuelvo al concierto bajo las estrellas. Entre los presentes, se encontraban figuras destacadas del mundo cultural y artístico como el músico Jaume Anglada, la bailarina Francesca Busquets y el director general de Música y Artes Escénicas, Rafel Brunet, quienes no dudaron en expresar su admiración por la propuesta musical y la impecable organización del evento.

Nits a Bellver continúa su temporada con una oferta cultural de primer nivel. Próximas citas imperdibles incluyen a la gran Diana Navarro el 11 de julio, la prestigiosa soprano Ainhoa Arteta el 5 de agosto y la voz única de la cantante de fados Sara Correia, prometiendo mantener el excelente nivel artístico que caracteriza esta iniciativa.

Sin duda, el Castillo de Bellver se consolida como un punto de encuentro imprescindible para los amantes de la música y la cultura en Mallorca, gracias a la apuesta constante del área de Cultura del Ayuntamiento por ofrecer noches mágicas que combinan historia, paisaje y talento.