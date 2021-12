En una nota del Centro de Coordinación de Alertas del Ministerio de Sanidad se recomienda recuperar el interés «por la detección de casos sospechosos mediante cribado» capaz de identificar la nueva variante Ómicron. La pregunta es obvia: ¿Y hasta ahora, qué? ¿Cómo es posible que hasta el pasado lunes el Gobierno no decidiera adoptar medida alguna de prevención ante una cepa que mantiene en alarma al mundo y que tiene una cantidad inusual de mutaciones? Otra vez vamos tarde y, lo peor, es que la capacidad de reacción del ministerio es nula.

En medio del caos por la alerta de la nueva cepa, el informe semanal de Sanidad de este lunes sobre la incidencia de las variantes reflejaba que cuatro comunidades gobernadas por el PSOE, Aragón, La Rioja ,Navarra, y Extremadura, más Cantabria y el País Vasco, no han adjuntado el muestreo aleatorio por tipo de variante; es decir, que vamos a ciegas. Se da la circunstancia de que algunas de esas comunidades que no han aportado a tiempo sus datos sobre variantes son las que muestran una situación más preocupante en estos momentos. Es el caso de Navarra, presidida por la socialista Maria Chivite, que alcanza una incidencia de 571 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La ausencia de un cribado es un descomunal problema, porque la nueva variante tiene un gran nivel de contagiosidad, lo que significa que puede haber un número sensible de personas contagiadas con esta cepa y que a medida que los rastreos -ahora en mantillas- se vayan intensificando, se irán multiplicando los casos.

Al Gobierno socialcomunista todas las nuevas variantes del coronavirus le cogen con el pie cambiado. Le ocurrió con la variante delta que, según Fernando Simón, iba a tener una incidencia muy relativa. Ahora, ante la irrupción de Ómicron se repite la misma historia. Es lo que tiene pasarse el día apuntándose el éxito de la vacunación en España: que Sánchez no mira más allá de su propio ombligo.