Aviso a toda la población. Peligro.

Nueve presos se han escapado de cárceles de máxima seguridad en Cataluña. Se trata de peligrosos delincuentes sediciosos que habían creado una red organizada que enfrentaba a los ciudadanos y malversaba el dinero que éstos pagaban en impuestos.

La banda contaba con numerosos infiltrados en las instituciones y se dedicaba a presionar a quienes no atendían sus consignas. Su deriva delictiva provocó que más de 7000 empresas y autónomos huyeran abandonando el territorio bajo control.

Se dice que, durante su estancia en prisión, los internos seguían dirigiendo las actividades del clan y que no han dado muestras de arrepentimiento, sino todo lo contrario, por lo que nadie descarta que vuelvan a situarse al margen de la Ley.

Para poder escapar han contado con la ayuda de los sancheros, otra banda con la que se han aliado, cuyo líder, P.S., pretende mantener la paz entre ambos clanes y que los sediciosos le permitan seguir manejando sus negocios durante, al menos, un par de años.

Pero fuentes fiables aseguran que los sediciosos son insaciables y que no habrá paz hasta que consigan todo lo que quieren. Por ello, P.S. está dispuesto a cederles el control del puerto, del aeropuerto, la recaudación en su zona y lo que haga falta para no perder su poder, pero nadie cree que eso baste.

Por ello, se avisa a todos los ciudadanos catalanes que no quieran ser señalados por el clan, que se abstengan de opinar, se metan en sus casas y no discutan con sus cuñados, que los niños obedezcan a sus adoctrinadores escolares, hablen y rotulen solo como ellos les digan, limítense a trabajar y a pagar sus impuestos, que ellos ya ‘los gestionarán’, y no se les ocurra delinquir pues a ustedes no les ayudará P.S. a salir de la cárcel, salvo que tengan ustedes algo que ofrecerle, claro.

… En fin, esto podría servir de guión para una película de gangsters, pero ya saben de qué hablamos; de la pura realidad española. Es a lo que hemos llegado y esperen, que vienen curvas.

Continuará…