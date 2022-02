Este Gobierno que prometió hacer de España un país de ensueño, ejemplo de dinamismo y proyección económica. Este Gobierno que prometió multiplicar las ayudas económicas de la UE para alcanzar una robustez financiera nunca vista. Este Gobierno del «escudo social», el Gobierno del «salimos más fuertes», ha registrado un texto en el Congreso de los Diputados en el que pide a los españoles que se lleven las sobras de los restaurantes. Y lo hace justo después de presentar otra proposición no de ley en la que pedía a la población prepararse para la cultura de la “reparación y reutilización” de las cosas. El PSOE de Pedro Sánchez quiere frenar lo que denomina como “despilfarro alimentario” y ha presentado una medida para facilitar que “los consumidores puedan llevarse, sin coste adicional, los alimentos que no hayan consumido” en los restaurantes. Tampoco es que hayan descubierto el Mediterráneo, porque muchos usuarios ya lo hacen sin mayores problemas, pero que el socialismo apuntale esta obviedad da que pensar.

Dice el PSOE que «reducir el volumen de desperdicios alimentarios es una obligación moral, porque el desperdicio de alimentos no es sólo una de las mayores muestras de ineficiencia en el sector agroalimentario, que encadena y agota los recursos naturales limitados, como la tierra, el agua y la biodiversidad, es también un símbolo de la destrucción medioambiental provocada por la sociedad opulenta y sobre todo, un símbolo de injusticia: mientras en los países industrializados se tiran toneladas de comida, muchos seres humanos no pueden permitirse comer». El lema del PSOE es «más alimento, menos desperdicio». Perfecto, pero en lugar de insistir en que nos llevemos las sobras de los restaurantes debería preocuparse por las colas del hambre: un interminable reguero de gente sin recursos a las que les falta lo esencial. Todos esos a los que no ha llegado el «escudo social» de un Gobierno que ha hecho campaña con las sobras en lugar de preocuparse por lo mucho que falta.