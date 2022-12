No está para recurrir el ‘impuesto a los ricos’ pero sí apoya el indulto a los golpistas

La CEOE no acompañará a Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, en el recurso que ha anunciado ante el Tribunal Constitucional para tratar de frenar el impuesto a los ricos aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. «Los empresarios, la patronal, no está para recurrir esta clase de impuestos», explican fuentes de la organización que preside Antonio Garamendi. En su derecho está el acudir o no al TC y ellos sabrán, pero lo que resulta sorprendente es su justificación. ¿Qué es eso de que la CEOE no está para recurrir a los tribunales decisiones del Gobierno? Caramba, ¿y sí lo estaba para que su presidente apoyara la decisión del Ejecutivo socialcomunista de indultar a los golpistas catalanes?

Ya puestos, parece más lógico estar para lo que dicen que no están -recurrir medidas que suponen un daño objetivo para muchas empresas- que estar para hacerle la ola a Pedro Sánchez. Que las desavenencias entre la actual directiva de CEOE y Sánchez Llibre vienen de lejos es una evidencia, pero de ahí a que algo tan lógico como recurrir al TC sea demonizado por la patronal con un argumento tan primario como que «no estamos para eso» da para pensar.

Es muy posible que la torpe justificación de la CEOE no haya sido otra cosa que una reacción visceral ante la decisión del presidente de Foment del Treball de llevar el «impuesto a los ricos» de Pedro Sánchez al TC, no tanto por el recurso en sí y más por el hecho de que lo abandere Sánchez Llibre, con quien se han roto todos los puentes. Pero aún así lo que no es de recibo es el mensaje: una organización que está para defender los derechos de las empresas tiene la obligación de recurrir cuando proceda. Faltaría más. Ya está bien con el mantra de la ‘desjudicialización’.