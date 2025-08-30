Meloni se paga sus vacaciones

Italia sí que va como un cohete. Está por encima de España en el ranking de potencias europeas. Y su presidenta, Giorgia Meloni, está a años luz de Pedro Sánchez en su comportamiento. A saber:

–Las vacaciones y sus gastos van contra su cuenta corriente y tarjeta de crédito personal.

–Puede salir a la calle sin escolta para evitar gritos y abucheos.

–No necesita cerrar ninguna playa, ni ningún palacio a cal y canto, entre otras cosas porque no utiliza palacios.

–Tiene un servicio de seguridad mínimo.

–No invita a ningún familiar o amigo y, si les invita, los paga de su propio bolsillo.

–Suele desplazarse con utilitarios made in Italy.

–Utiliza vuelos regulares cuando no viaja en condición de primera ministra.

–Se baña en la playa con el resto de los turistas sin necesidad de que el servicio de protección le acordone nada.

–No presume de populismo progresista, sino que da ejemplo veraneando como una italiana de clase media.

–Meloni no tiene ningún caso judicial abierto en Italia que la afecte a ella o a su familia.

Por todo lo anterior, es comprensible que la mandataria transalpina haya sido llamada a formar parte entre los grandes del mundo libre. En la Unión Europea hace tiempo que perdieron toda esperanza en recuperar a Sánchez para los asuntos importantes entre los países democráticos. Él ha preferido a los Maduro, Petro, Lula y Xi Jinping. Ahí tiene el resultado.

P.D.: Ocho años después, el Consejo de Europa, representación política genuina de todos los países miembros de la UE, ha concluido que el procés catalán del 1-O fue un golpe de Estado. Punto. ¡Los socios que sostienen a Sánchez fueron y son unos golpistas! ¿Alguna duda?