Martes y 13 en Son Moix

Mal día para el Mallorca, por si en Son Moix no hay supersticiosos. De una tacada el Consell Insular de Mallorca retrocede el patrocinio pactado, ¿o prometido?, la Liga comunica un cambio de horario del partido del Betis, programado a las dos de la tarde, pero no el del Mallorca, a quien responde con su misma moneda: el engaño y la NBA sentencia a Robert Sarver a un año de inhabilitación para la dirección y gestión de sus franquicias, Phoenix Suns (NBA) y Mercury (WNBA) y a pagar una multa de 10 millones de dólares. No invoquen la ley de Murphy.

Hace unos días comenté con un amigo mi sorpresa por la decisión unilateral de Catalina Cladera al convenir entre las cuatro paredes de su despacho el pago de casi dos millones de euros al Real Mallorca SAD, por el patrocinio del nombre del Estadio Municipal del Cami dels Reis. Comprometer un pago de la Institución, por otra parte más que discutible, que preside sin contar con nadie, ni siquiera con sus socios de gobierno. Termina «com sa processó de sa moixeta», es decir en nada. De momento, claro.

Los aficionados del Mallorca se quejan, con razón, de que les pongan partidos a las 14 horas, por el calor y, seamos francos, porque nos parte el aperitivo, la comida, la siesta y el regreso de la casita. La Liga, territorio hostil del que el club forma parte, emite un comunicado para cambiar el horario del Betis-Girona, retrasado a las 18,30 por la previsión de altas temperaturas en Heliópolis y adelanta el Osasuna-Getafe. Poco después envía una «nota informativa» para intentar explicar por qué no rectificó ni lo hará, los del Mallorca. Que la previsión de AEMET para el 3 de septiembre en Palma era de 29 grados no se lo cree ni quien ha firmado el texto, la misma credibilidad que se han ganado Pablo Ortells y Alfonso Diaz más o menos. Este último añadió el domingo un nuevo item a su lista al declarar que «nosotros apostamos por la cantera». Perdonen, pero es que me entra la risa. Por eso han fichado hasta dos centrales, más un tercero que huyó espantado, que tapan el sitio de Gayá, ni convocado para Madrid, y en el primer equipo solo están Leo Román y Javi Llabrés, dos de veinticinco.

La guinda le ha tocado el dueño. Un año de suspensión y una sanción de 10 millones de dólares completan un acto de contrición muy caro, carísimo, tras la investigación a que la NBA sometió a Sarver por sexismo, racismo y comportamientos inapropiados. Dada la distancia me abstendré de hacer comentarios. Alfonso, el vasallo, afirma que nada de esto afecta al Mallorca. Y yo discrepo. Por supuesto que afecta. Mucho. Muchísimo. ¿O es que no hablamos del mismo propietario? A otros ciertos medios les crucificaron por muchos menos, es decir, por nada. Memoria histérica, que no histórica.

He dicho que los aficionados tienen razón. Los jugadores no. Dani Rodríguez confiesa que » tengo 34 años y a los 60 minutos, jugando a esta hora, ya no puedo ni moverme». Pues bien, los contrarios creo que juegan a la misma hora e idéntica temperatura. ¿Si?.