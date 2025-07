A Marlaska hay que mandarle el Cobrador del Frac

El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska va a dejar este año a cientos de policías nacionales sin posibilidad de irse de veraneo al deberles en dietas una media de 1.000 euros -a algunos, los que tienen que viajar al extranjero, incluso les adeudan hasta 4.000 euros-, según ha denunciado el sindicato Jupol, el mayoritario de la Policía Nacional.

Y todo porque en las cajas pagaderas no hay un euro para adelantarles el 80% de las dietas, lo que obliga a los agentes a tener que poner el dinero de su propio bolsillo. Eso sí, tardan dos meses y medio en recuperar la cantidad. Las dietas para manutención (desayuno, comida y cena) y hospedaje llevan 23 años sin actualizarse y son de 77,13 euros al día, por lo que los agentes desplazados siempre pierden dinero. Lo de los 77,13 euros no es un error, sino la dieta para la escala básica.

O sea, en la España que va como un cohete, según el Gobierno, el Ministerio de Interior tiene que pedirles a los agentes que se conviertan en prestamistas -sin intereses, obviamente- del Departamento de Marlaska. Como negarse a prestar el servicio requerido por falta de medios no es posible, los policías tienen que recurrir a ayuda de amigos y familiares, una situación insostenible. O sea, por falta de medios Interior no adelanta el dinero y los policías no pueden negarse a prestar el servicio por falta de recursos, sólo por enfermedad o circunstancia inexcusable.

Lo alucinante es que, según ha demostrado la diputada del PP Ana Vázquez, «Marlaska no paga las dietas a los policías cuando todos los años deja partidas dedicadas para dietas sin gastar». De acuerdo a los datos que maneja, en 2024 de 53.886.479,6 euros solo abonó 46.808.540,4. ¿Dónde están los más de siete millones que faltan?, Marlaska.

Es una vergüenza que los policías tengan que privarse de hacer un viaje o de alquilar un apartamento en sus vacaciones porque su dinero lo tiene retenido el Ministerio. A Marlaska habría que mandarle el Cobrador del Frac