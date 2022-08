El mapa de la vergüenza que confirma que Pedro Sánchez nos toma por tontos

Que este Gobierno miente descaradamente en casi todo lo que hace no es ninguna novedad, pero está rizando el rizo hasta el extremo de tomarnos por tontos a los ciudadanos. Como informa este miércoles OKDIARIO, la ínclita Teresa Ribera publica todos los días un mapa del precio de la luz en los diferentes países europeos para demostrar que España es el país más barato. Pero no pone el precio real, el que pagamos todos en el recibo, sino el precio de la subasta diaria sin incluir la compensación que tenemos que pagar a las gasistas por el tope al gas, la cacareada excepción ibérica que se inventó Pedro Sánchez. Así, para hoy figura en el mapa 187 euros por MWh, cuando en realidad pagaremos 436,25, el cuarto precio más alto de la historia.

En una tabla adjunta sí incluye el precio «con mecanismo ibérico» (aunque sin decir que ése es el precio real). Porque hay que tener en cuenta que los consumidores tenemos que compensar a las centrales de gas por la diferencia entre este tope y el precio real de esa materia prima. Y en días como hoy, esta compensación es muy superior al precio del MWh. Ribera también publica junto al mapa un supuesto precio que pagaríamos sin el citado tope, en este caso de 502,11 euros, sin decir de dónde se lo saca. Y es que, según los expertos en el mercado eléctrico, es imposible saber cuál sería el precio sin tope, porque dependería de a qué precio pujara cada tecnología que genera electricidad: no sólo el gas, también la hidroeléctrica o la eólica (que marcan precio 12 de las 24 horas de hoy). Y eso no podemos saberlo, porque las eléctricas lo deciden a diario en función de las condiciones del mercado y de otros muchos factores.

Es cierto que, a pesar de todo, la luz en España es más barata que en los países centrales de Europa. Pero eso no se debe a las medidas del Gobierno, sino a que el gas en España es más barato que en Alemania porque dependemos menos de Rusia que ellos. Estas medidas han sido un fiasco, porque su objetivo no es que paguemos menos que en el resto de la UE, sino abaratar la factura de los españoles. Cosa que, obviamente, no han conseguido. Y Sánchez se sigue negando a bajar más los impuestos, a potenciar la nuclear o a subvencionar la luz para las rentas más bajas, como le pide Feijóo. Y si de verdad la luz fuera mucho más barata aquí que en los demás países, ¿habría necesidad de mentir en el mapa? Pues eso, que nos toman por tontos.