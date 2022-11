El Mallorca opta por no levantar la voz

Conocidas las sanciones a Javier Aguirre y Pablo Maffeo, el Mallorca sigue guardando silencio. A lo sumo sus protestas se han reducido a varios tuits sarcásticos en los que en ningún momento se mencionaba al árbitro. ¿Ha hecho bien el Mallorca? ¿Guardar silencio es lo mejor en estos casos?

La respuesta no es sencilla, y para demostrarlo ahí van dos ejemplos, uno relativo al Mallorca y otro al Cádiz. En las primeras jornadas de Liga de la temporada 83-84 el Mallorca empató a dos con el Sevilla en el Lluís Sitjar en un arbitraje infame de Franco Martínez, que pitó un penalti inexistente a favor del Sevilla en los últimos instantes. Contestí le calificó de «ladrón» y dijo que el equipo había sufrido «un atraco». El resultado fue que los arbitrajes no sólo mejoraron, sino que fueron a peor. En el partido más decisivo de la temporada, ante el Valladolid, Sánchez Molina Soto expulsó a dos jugadores, no señaló un penalti muy claro en el área pucelana y permitió que el gol del empate, marcado por el Polilla Da Silva, estuviera precedido de una mano. El Lluís Sitjar estalló y la respuesta del Comité fue cerrarle dos partidos el estadio.

Vamos ahora con la otra cara de la moneda. La pasada temporada le pitaron al Cádiz un penalti en Palma por una acción de su portero Ledesma que provocó tal ola de indignación en la Tacita de Plata que arreciaron las protestas en masa. La consecuencia fue que a partir de ahí la benevolencia arbitral con el Cádiz fue absoluta, hasta el punto de que su permanencia se cimentó en designaciones de palomas cuando jugaba en casa y de halcones cuando lo hacía fuera.

¿Mejor callar o mejor levantar la voz? Quizás en el término medio esté como siempre la virtud y quizás el Mallorca ya ha descolgado el teléfono para protestar internamente, pero si ha sido así no le han hecho demasiado caso: Jaime Latre, el que le birló el penalti ante el Espanyol, no sólo no ha sido castigado, sino que ha recibido el premio de estar hoy viernes y mañana sábado en la sala VOR al frente del VAR. Así se las gasta el gremio arbitral.