El Mallorca se atasca con los colistas

Rubén Baraja ha hecho un trabajo excelente en el Valencia. Forzado o no por una propiedad ajena al gasto y mínima inversión en fichajes, llevó a cabo una excelente temporada 2023-24 y trata de remontar posiciones en la presente después de golear nada menos que al Betis en Mestalla.

Ha empezado mal desde agosto hasta aquí, sobre todo fuera de casa donde solamente ha arañado dos empates, siendo uno de los tres equipos, con Espanyol y Getafe, que no conoce la victoria en sus desplazamientos. Tantos puntos como goles, también solamente dos a favor como visitante. Pero hay ocho equipos con peor bagaje defensivo en campo adverso pese a que, con la incorporación del jóven Tárrega, ha pasado línea de cinco atrás, con Foulquier y Gayá en los laterales, además de los centrales Mosquera y Diakhaby o Yarek.

Se ha visto perjudicado por la sanción y lesión de Pepelu, su centrocampista más importante, Almeida es duda, pero Diego López, hijo del mítico «Piojo», Javi Guerra y el argentino Barrenechea, alimentan la combatividad de Hugo Duro en vanguardia, sin dejar de lado la capacidad que demuestran en los tiros a larga distancia.

No hay enemigo fácil y, por si fuera poco, al Mallorca se le atragantan los colistas. No hay jugadores imprescindibles, aunque haya quien confiere a Raíllo una dependencia capital. Jugará pese a su torcedura en Las Palmas y, además, porque Copete constituye una baja a sumar a las de Asano, Lato y Muriqi, este por sanción. La recuperación de Abdón, Larin y Maffeo compensan las ausencias en una relación en la que repiten Marc Domenech, Dani Luna y el portero Pere Joan.

El sur también existe. Figueroa Vázquez tiene tanto peligro en el VAR como el que tenía en el terreno de juego. Pero abajo estará el onubense Quintero González, recién ascendido después de pitar tres campañas en Segunda. Ya ha pitado el Valencia fuera, 0-0 en Butarque. Tarjetero como todos los nuevos y, como tal, algo errático e inseguro, con disparidad de criterio. Lleva siete designaciones y sale a seis amonestaciones por cada una de ellas.