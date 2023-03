La magnitud de una desidia

35.000 ESTANCIAS. Granada tenía en el año 1992 un Palacio de Congresos con capacidad para 2.000 personas. La planta hotelera de la ciudad era insuficiente y los congresistas debían desplazarse diariamente desde hoteles de Torremolinos. Y en el aeropuerto solo podían aterrizar dos aviones. Contrariamente a esta iniciativa para fomentar un turismo de calidad, hasta el año 2017 Palma no tuvo, cuando en todo el país existían ya más de 30, su Palau de Congressos. Ni los responsables turísticos ni los empresarios del sector, acostumbrados a montar su negocio exclusivamente sobre sol y playa, habían hecho el más mínimo esfuerzo paran disponer de una infraestructura semblante. Hoy vemos la magnitud del error. Lo demuestra un evento mundial en el Palacio de Congresos. La presentación en Palma de todos los modelos de coches eléctricos de Mercedes-Benz que genera 35.000 estancias hoteleras y deja más de 20 millones de euros. Desde la patronal hotelera han señalado que el aumento del 5% de ocupación está relacionado con la actividad que genera el Palacio de Congresos y todos los eventos que se organizan en la Isla. Vamos mejorando: del turismo de alpargata a la excelencia. Si queremos menos estancias, pero de mejor calidad, aquí tenemos la receta.

ARTE URBANO. El muralista Joan Aguiló, quien ya pintara un gran campo de margaritas en el anfiteatro de Sa Riera en Palma, ha realizado ahora un mural de 240 metros cuadrados en las paredes del campo de fútbol de Sa Nova Cabana de Marratxí, el mural más grande de Mallorca, trabajando dos semanas en una obra que representa a un niño tumbado sobre la hierba con un balón de fútbol a sus pies. La pared, cubierta ahora por la pintura de Aguiló, siempre había sido objeto de pintadas y de actos vandálicos. Se dice que por su localización y el mensaje que transmite, el diseño se integra a la perfección en el solar que envuelve la obra pictórica. Hete aquí pues la diferencia entre llevar a cabo arte urbano y embadurnar paredes sin ningún objetivo. Aunque algunos, cortos de entendederas, no sean capaces de verlo.

MOVER LA LENGUA. El Govern ha puesto en marcha una campaña titulada Mou la llengua para fomentar el uso del catalán, que persigue incrementar su presencia en la sociedad, concienciando a la ciudadanía para que haga gestos para iniciar las conversaciones en catalán con personas desconocidas y no cambiar la lengua, catalán por supuesto. Considerando que las baleares tienen poco más de un millón de habitantes, de los cuales prácticamente la mitad no usa el catalán y, aún más, teniendo en cuenta que el turismo que nos visita, alrededor de trece millones, ni lo usa ni lo entiende, a qué o quién conviene mover la lengua. ¿No sería mejor aprender el inglés para hacernos entender? Al fin y al cabo, esta es la lingua franca con la que hoy se entiende el mundo. Y el castellano, ojo, es la segunda lengua. Por si las oficinas turísticas se han olvidado.

LECCIONES ZAPATERILES. El ex presidente Zapatero perdió el avión a causa de la niebla y no pudo dar su conferencia en el Círculo de Empresarios. Una cosa era consecuencia de la otra: a la niebla física se corresponde la niebla mental. El objetivo -nuestra misión- del Círculo es «cooperar en la revitalización y modernización de la vida económica de las Islas y contribuir al progreso y el bienestar social». Coherencia se llama la figura: ¿contribuye al progreso y bienestar social un sujeto que introdujo la memoria histórica para dividir y enfrentar a la sociedad y ahora es asesor de Maduro y su maravilla venezolana? Quién sabe. El Círculo, evidentemente no.