Intoxicación política

Qué se puede decir de un ministro, en este caso de Óscar Puente, que califica la avería del AVE Madrid-Sevilla como un sabotaje. A un ministro no sólo se le supone determinados conocimientos del cargo que ocupa, sino que es lógico que los tenga de cultura general. Debe saber distinguir lo que es un sabotaje y un robo, pues los dos conceptos son rotundamente distintos, tanto en su ejecución como en su finalidad. ¿Acaso desconoce el ministro que el cobre se viene robando desde tiempos inmemoriales? Además, en líneas generales se sabe perfectamente quiénes son los que roban cobre en España. Si lo desconoce, basta que se lo pregunte a la Guardia Civil o a la Policía Nacional y le darán detalles de nacionalidades y características, en su mayoría, de los autores del robo de cobre.

Pero creo que esto el ministro debe saberlo; lo que ocurre es que el PSOE, este socialismo nefasto y maligno que nos gobierna, lo que materializa de forma permanente es la intoxicación ideológica, la mentira en todos los aspectos y momentos, y la responsabilidad de todas las cosas que ocurren en España la tienen otros; nunca, de ninguna manera, el Gobierno, sea por dolo o por culpa. Ocurrió con la DANA, ha ocurrido con el apagón y, lógicamente, con la avería del AVE. Y no pasa nada, no dimite nadie, porque dimitir es una derrota para el Gobierno y no están dispuestos a ello.

Sánchez comparece en el Congreso y suelta un discurso tratando de explicar el apagón y aún no sabemos qué ocurrió, pues ha tenido el cuajo de leer la chuletilla que le han pasado con cuestiones tan técnicas en determinados momentos que difícilmente el ciudadano normal podría entenderlas y dicen que tardaremos mucho en saber qué pasó. Dudo que lo sepamos alguna vez si perjudica al Gobierno.

Pero, al Gobierno de Sánchez no debe analizarse por una cuestión u otra, sino en toda su globalidad, en todo su recorrido de gestión que desde el primer momento se olvidó absolutamente de cualquier ética y moral política, utilizando la mentira, pactando con los enemigos de España, asaltando las Instituciones y atacando a la Justicia cuando investiga la corrupción sistémica que le afecta y por supuesto, a la mayor, que es la corrupción propia de Sánchez a través de su esposa Begoña Gómez.

Produce igualmente una desazón e indignación la conciencia laxa de una parte importante de la sociedad española, particularmente la que vota al socialismo, que ha olvidado, por citarlo de alguna forma, todas las mentiras del presidente de un Gobierno, que ha pactado con los que pretenden romper España, que ha pactado con ETA, que ha recibido en la Moncloa a Mertxe Aizpurua, que como miembro de la organización señalaba desde el periódico en el que trabajaba a los posibles objetivos de la organización terrorista. Sólo por este hecho debería sentirse la justa repugnancia para echar a este sujeto inmoral y autócrata llamado Sánchez, pero el CIS le sigue dando ganador por un Tezanos al servicio de esta injusta causa.

Y retornando al robo del cobre, hay también una cuestión de grave responsabilidad del Gobierno a través del ministro del Interior y es, sin lugar a dudas, las situaciones de las plantillas de la Guardia Civil y la Policía Nacional, con una capacidad de prevención casi nula, una capacidad de reacción muy escasa y la investigación desbordada, pues el número de delitos ha aumentado considerablemente.

En definitiva, no hay nada de sabotajes ni conspiraciones, sino simplemente justificaciones absurdas a un cúmulo de negligencias y dejaciones en muchos aspectos similares al apagón, la DANA, etc., de un Gobierno cuya gestión nefasta se trata de justificar culpando siempre a terceros o inventando enemigos inexistentes, todo lo que representa la filosofía del mal gobierno con mayúsculas y en el que el presidido por Sánchez concurren todos los factores. Y esto se pondrá peor. Al tiempo. «La corrupción de los gobiernos comienza casi siempre por la de sus normas y principios» (Montesquieu)