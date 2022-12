Carlos Ruiz Miguel, catedrático de derecho constitucional, aclara el diluvio de reproches entre el Gobierno, la oposición y el Tribunal de Garantías. Da la razón a los jueces y afirma que Sánchez: «miente de forma descarada», lo usual en él. Ruiz habla «de la decisión lógica de los magistrados», que se atienen a la ley orgánica del Tribunal. En este caso, la lógica pura, protege a la Constitución y pone límites al Parlamento, para que ninguno de los sicarios del déspota se extralimite y retuerza las leyes, en beneficio propio, con tal de lograr sus espurios deseos: asaltar la Justicia y convertir España en otro insoportable y maldito vergel bolivariano. Ruiz se asombra de que la Fiscalía no haya salido en defensa de los jueces del Supremo, tras haber soportado mil ofensas del rebaño social-comunista. Pero es fácil de entender, pues el Fiscal General del Estado, elegido a dedo por el déspota, como la presidenta del Congreso, la Menina Batet; o el presidente amoral y pomposo del Senado, Gil; más el ministro de la Presidencia, Bolaños, ese Robespierre de juguete, sin olvidar a Tezanos, brujo al que los números le traicionan e inventa encuestas, como quien fríe churros, para agradar al zumbado. El lote entero, sólo vale para obedecer las necesidades de un psicópata, falto de luces y con las ambiciones desbocadas. Sectarios al poder es el lema de la tribu y su ridículo himno: «Nuestra secta unida, jamás será vencida». Lo llevan claro…

Pues, las elecciones los mandarán donde merecen estar, lejos de España. ¿Cómo se atreve Sánchez a decirle a Feijóo que «enmudece el parlamento», por acudir al Tribunal Constitucional para que resuelva la trampa de las enmiendas ilícitas, que ha intentado colar el fullero, cuando él cerró el Congreso, a cal y canto, durante meses, con la excusa de la pandemia, siendo considerada su decisión, 100% anticonstitucional, por el Tribunal Constitucional? No, tramposo déspota, el único que ha enmudecido el Parlamento has sido tú. Feijóo se rige por la ley y respeta a los jueces, cosa que tú nunca has hecho, gañán, porque los insultas. El Cascabel de Trece TV hurgó ayer en la hemeroteca y brindó toneladas de filfas tuyas. Decía Nietzsche que la mentira más común es aquella con la que un idiota se engaña a sí mismo. La lógica de los jueces ha frustrado tus delirios golpistas.

La psiquiatría define el deseo desmesurado de poder como un signo interior de inferioridad. Por eso, camina delante del Jefe del Estado, porque sabe que es inferior al Rey, aunque crea ser un dios de dibujos animados. Las elecciones van a bajarle los humos. Para siempre. Raúl del Pozo, que le tiene bien calado, dice en su columna de El Mundo: «El Constitucional es el único órgano que puede parar el poder que empieza a ser omnímodo de Sánchez». Poder que entra en sus últimos y aciagos días, por fortuna, para la gran mayoría de españoles, que rechazan las locuras que comete a diario tan ridículo e inculto déspota. España merece tener un presidente cuerdo, que la defienda, y no este psicópata, que entregó la Nación a unos socios traidores. Cuando el sanchismo y la podemia se extingan -pues, el social-comunismo equivale a ruina-, la economía iniciará su recuperación. Hasta entonces, nos va a tocar sufrir y aguantar millones de mentiras del farsante.