Lo de este Gobierno es como el camarote de los hermanos Marx

La guerra en Unidas Podemos -ni unidas ni Podemos- es de tal calibre que Ione Belarra e Irene Montero, baluartes de la formación morada que dirige en la sombra, no nos engañemos, Pablo Iglesias- quieren que Pedro Sánchez adelante las elecciones generales y así se lo han hecho llegar al presidente del Gobierno. Lo que buscan con el adelanto de los comicios es que su máxima rival, Yolanda Díaz, no tenga tiempo de articular su proyecto Sumar. Sánchez no descarta este escenario, pero hace cuentas para valorar qué es lo que le interesa más. En Podemos argumentan que «unas elecciones generales antes de las municipales y autonómicas será más beneficiosa para nosotros que tras las de mayo», conscientes de que un batacazo en esas elecciones les colocaría en una situación de enorme debilidad. La voluntad de Irene Montero es poder ser ella la que encabece la candidatura de la formación como presidenciable del Gobierno, de manera que los últimos movimientos son indiciarios de que, una vez que Sánchez ha dado el visto bueno a la Ley Trans y a falta de la Ley de Familias y la de Bienestar Animal, la legislatura, para ellos, está terminada. Por eso, Podemos considera que el ciclo político se ha acabado y que hay que ir a las urnas cuanto antes.

Por supuesto, Sánchez no mueve ficha y simplemente espera a sacar beneficio de la guerra entre podemitas y Yolanda Díaz. Hará lo que más le convenga; por eso, un día se pone del lado de Belarra y Montero y al otro toma partido por la ministra de Trabajo. El Consejo de Ministros es lo más parecido al camarote de los hermanos Marx, pero a Sánchez eso no le preocupa demasiado. Su estrategia es que las unas y la otra se cuezan en su propia salsa. Lo del interés general de España le importa una higa, porque él sólo se mueve por su exclusivo interés personal