De Leo a Virgili

Tras la expulsión de Sorloth, resuenan las palabras de Arrasate en la pausa de hidratación: «el último día perdimos contra diez, hoy volvemos a estar igual. No os pide que ganéis, pero al menos no perdáis». Solo 3 minutos después Leo Román, batido y abatido, miraba al banquillo donde la arenga del técnico se había diluido tras 78 minutos de resistencia numantina. Alguien, espoleado por la tardía aparición de Jan Virgili, el único jugador del Mallorca capaz de salir de un uno contra uno, sacó fuerzas de flaqueza o de su orgullo herido y obligó al Atlético a sufrir durante el último cuarto de hora la misma medicina aplicada a su anfitrión.

Nunca sabremos qué habría ocurrido de no fallar Julián Alvarez la pena máxima con cuya parada se reivindicó Leo Román tras sus regalos al Celta y el Espanyol. Tampoco si Kumbulla no se hubiera lesionado y Jagoba no se viera forzado a cambiar el dibujo al suplir un tercer central por un medio, Pablo Torre, para no ceder con tanta facilidad aquel centro del campo gobernado por Barrios. El portero volvía a lucirse ante Raspadori y de nuevo Alvarez, para alcanzar el descanso sin movimiento en el luminoso, ni aproximación a la portería enemiga.

Sin cambios consumido el intermedio, la contienda seguía el guión establecido como herencia de la cátedra impartida por Javier Aguirre que su sucesor no logra erradicar. Simeone reforzó la artillería en perjuicio de la sala de máquinas y solo a la fortuna que no acompañó antes a los suyos, superó con un gol inesperado la expulsión de su ariete. La baja del cañonero noruego indujo a sus compañeros al repliegue y al Mallorca a lo que más le gusta y mejor se entrega: la épica. No quedó otra que tirar la casa por la ventana, de la que asomaron recursos desconocidos. Con superioridad numérica la pelota no salía de la retaguardia madrileña, rondó en numerosas ocasiones hasta restablecer la igualada inicial y solamente al ansia y la precipitación en contra del cronómetro validaron la sentencia del resultado.

Todo lo demás sería especular con lo que pudo ser, pero no fue. Son Moix hubiera firmado el empate incluso bajo el monólogo colchonero. Hágase pues.