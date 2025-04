«Inda tenía razón»… lo dice Escolar

Por gentileza de elDiario.es, ese medio de comunicación siempre presto a refrendar los bulos de la extrema izquierda corrupta, hemos descubierto hoy un nuevo género periodístico: el de la autorrefutación desvergonzada.

Publica el periódico de Escolar una pieza titulada «El juez Pedraz obtiene la prueba de que la brigada política del PP orquestó el bulo del dinero de Pablo Iglesias en el Caribe», cuyo subtítulo reza «La actual dirección del Cuerpo envía a la Audiencia Nacional la nota informativa que redactaron dos destacados miembros de la policía política en abril de 2016 sobre una falsa cuenta del líder de Podemos en Granadinas y que publicó después OKDIARIO».

Antes de comenzar a explicar por qué es absurdo plantear que hacernos eco de informaciones policiales es manifiestamente incompatible con ser altavoces de un bulo, sirva este artículo para agradecer la atención, el cariño y cada milímetro de odio que transpira por el cuerpo de todos los medios de comunicación de extrema izquierda que siguen supurando por la herida de cada palo que pusimos en la rueda de Podemos.

Es emocionante seguir escuchando prácticamente a diario las apelaciones a Eduardo Inda en boca de toda la vieja guardia morada, especialmente cuando braman contra nosotros desde el Congreso o desde el chiringuito de turno. Su odio, nuestra sonrisa. Era así el eslogan, ¿verdad? Llevan tanto tiempo siendo irrelevantes que pierdo la memoria con sus soflamas.

Volviendo a la pieza que ha publicado elDiario.es, literalmente afirma que el juez Pedraz tiene en su haber un documento en el que dos policías afirman haberse reunido con un confidente que les aportó pruebas fehacientes (publicadas por este periódico) que demuestran las famosas cuentas en Granadinas.

Cito textualmente el informe policial, reflejado en el artículo de Escolar: «El pasado lunes, 18 de los corrientes, los funcionarios que suscriben se entrevistaron con una fuente anónima catalogada de máxima fiabilidad y que, voluntariamente, hizo entrega de unos documentos que certificarían la existencia de una cuenta ‘offshore’ a nombre de Pablo Iglesias Turrión».

A continuación elDiario.es realiza una exhaustiva explicación difamatoria de quién es cada policía para, a continuación, y atentos a la cuestión, explicar expresamente cuáles son las pruebas que demuestran que el líder de Podemos, presuntamente, cobró comisiones ilegales de regímenes comunistas bolivarianos a través de cuentas en paraísos fiscales.

Reitero: han publicado un artículo diciendo que OKDIARIO publicó un bulo y para demostrarlo aportan los documentos policiales que demuestran que era verdad.

Quizás se les ha pasado añadirlo, pero para que su autorrefutación hubiera sido más completa quizás habría sido bueno añadir la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid en la que se certifica que la información era «veraz». O tal vez la Sentencia del Tribunal Supremo del pasado octubre en la que Pablo Iglesias nos demandaba por decir que había sido financiado por Venezuela y por Irán y que acabó con el podemita teniendo que pagarnos 12.000€ a nosotros por su demanda fake. Por lo que sea, parece que se les ha olvidado.

Este nuevo intento de blanquear el pasado criminal de Podemos probablemente responda a que elDiario.es ha entendido que Sumar es un proyecto político muerto que ya no les va a aportar ni influencia ni rentabilidad y, por tanto, necesitan reconciliarse con el matrimonio de Galapagar en la previa de su nuevo asalto al poder. Es un objetivo de cortesanismo muy loable sobre el que no tenemos nada que decir, pero que escriban una pieza en la que pretendiendo quitarnos la razón nos la acaben dando de una forma tan palmaria me parece que merecía un agradecimiento expreso.

Así que, en nombre del periódico que acabó con la carrera política de Pablo Iglesias; gracias, compañeros de elDiario.es, por recordarle al mundo entero el que sin duda será siempre el mayor éxito de nuestra trayectoria.