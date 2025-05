Louzán: «Florentino Pérez me dijo que había que hacer algo con el ‘Caso Negreira’»

Más de cinco meses han pasado desde que Louzán asumiera las riendas de la Federación. Cinco meses intensos, marcados un sinfín de frentes abiertos. El más relevante ha sido el ‘caso Negreira’ por el que el Barcelona pagó 7,3 millones en total durante 17 años a Enríquez Negreira, vicepresidente de los árbitros.

«He coincidido con Florentino dos o tres veces. ¿Reunirme? No creo que sea necesario. Es un gran club como otros y hay diálogo. Me dijo que algo había que hacer con el tema Negreira. Es algo bochornoso, pero no tiene influencia en el arbitraje actual. Es un tema judicializado. En mi opinión, no ha tenido ningún tipo de incidencia en la actuación arbitral», explicó Louzán.

Sobre el ‘caso Negreira’ se pronunció Miguel Galán en la entrevista concedida a OKDIARIO. Desveló que, debido a la instrucción del juez Aguirre y a un posible «defecto de forma» puede ser archivado. El presidente de CENAFE, abogado de profesión, ha señalado los motivos que pueden llevar al fracaso la instrucción del caso que investiga la presunta corrupción deportiva del Barcelona por el pago de más de ocho millones de euros al que fuera vicepresidente de los árbitros.

«La juez ha heredado un expediente de un juez desastre», comienza diciendo respecto a la instrucción realizada durante más de un año por Joaquín Aguirre, ya jubilado. «No se puede hacer peor. Imputar a Joan Laporta un delito de cohecho y decir en un auto judicial que los directivos de los clubes y de las relaciones son funcionarios públicos es una de las cosas más surrealistas que he visto», destaca.

El último frente abierto de la Federación fue el acontecido en la previa de la final de Copa del Rey, cuando el Real Madrid dio plantón y no acudió ni al entrenamiento ni a la rueda de prensa previa al encuentro. «No fue el momento más oportuno para la rueda de prensa de los árbitros. Me dijeron que siempre se hacían, pues no se harán por el hecho de que siempre se hacían. Le di la enhorabuena a De Burgos por su labor. Hablé con él Real Madrid y les dije que ‘todos podemos decir cosas y se han dicho con naturalidad’. Luego teníamos una cena y creo que el Real Madrid debía haber estado ahí. Después hablamos y tranquilizamos la situación».