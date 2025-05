Ni el 15 de mayo ni el 4 de junio: ésta es la fecha del próximo apagón eléctrico, según la IA

La IA ha dado con una respuesta que nadie más ha conseguido encontrar, el momento o la fecha exacta del próximo apagón. Hemos vivido el primer gran apagón del país y quizás no el único. La lógica nos dice que si ha pasado una vez, puede volver a suceder, por lo que, debemos estar preparados para vernos en una situación que quizás nadie esperaba hasta que acabó sucediendo. Los expertos todavía buscan las causas de este problema que afectó a todo el país.

Lo que parecía imposible, ha acabado haciéndose realidad y lo ha hecho de tal forma que quizás hasta el momento no hubiéramos ni imaginado que fuera posible que se materializará. Un país entero sin luz, una vuelta al pasado que muchos incluso agradecieron que se produjese y que quizás hasta la fecha no pensábamos que acabaría siendo una realidad. Por lo que, tenemos que empezar a pensar en lo que nos está esperando, de la mano de una Inteligencia Artificial que parece que va por delante del ser humano en este tipo de temas que tenemos por delante.

Ni el 4 de junio ni el 15 de mayo

Hay fechas que no olvidaremos, entre ellas, la del primer apagón que sufrió el país y que quizás fue la antesala de algo más. Sin conocer las causas que llevaron a todo un país a quedarse sin luz, se vivieron escenas realmente inesperadas que, aunque esperaríamos no ver nunca más, puede que no sea así.

La realidad siempre acaba superando la ficción y este tipo de elementos que van llegando a nuestro día a día pueden darnos algunas sorpresas inesperadas. Nos ponen en una situación que quizás no habíamos vivido mucho o hacía mucho tiempo que no pasaba.

Los cortes de luz no son algo fuera de lo común, aunque sí, los que son a gran escala como este o que afectan a varias horas de trabajo. Por lo que, quizás hasta el momento no era algo fuera de lo común. Que todos nos quedemos sin luz y sin teléfono es lo que hizo saltar todas las alarmas.

La fecha en la que podemos vivir un apagón quizás esté marcada en el calendario y no lo sepamos. La Inteligencia Artificial nos ha dado una respuesta a esta gran pregunta que debemos poner sobre la mesa.

La IA ya tiene fecha para el próximo gran apagón

El próximo gran apagón puede acabar siendo una realidad en breve, en unas semanas según ChatGPT. A la pregunta sobre el momento en el que viviremos este segundo apagón parece que está a punto de producirse. Por lo que, quizás hasta el momento no pensábamos que estuviera tan cerca.

El 25 de junio es la respuesta de la IA cuando preguntamos por el próximo apagón, basándose en los datos que tiene y quizás sin tener en cuenta lo que ha sucedido recientemente en España. La luna nueva de este día, quizás hace más fácil que vivamos un apagón para el que debemos estar preparados.

Los expertos de la tienda militar online nos dan una serie de consejos, de la mano de lo básico que debemos tener en casa para hacer frente a un nuevo apagón:

Fuentes de iluminación. Velas: Son una solución sencilla y económica para alumbrar durante la noche. Eso sí, debes usarlas siempre con precaución para evitar incendios accidentales.

Cerillas resistentes al agua y mecheros: Tener varias formas de encender fuego es básico. Incluso puedes considerar un encendedor de yesca como opción de respaldo.

Linterna a pilas o recargable: Mucho más segura que las velas. Las linternas LED ofrecen gran potencia lumínica con bajo consumo energético. Es recomendable contar con una linterna principal y otra de respaldo, además de pilas de repuesto.

Suministro de agua. Agua potable embotellada: Un adulto necesita aproximadamente tres litros diarios para beber y cocinar. Calcula agua suficiente para al menos tres días por persona.

Pastillas potabilizadoras o filtros de agua: Por si necesitas usar fuentes de agua no tratada. Estas opciones permiten eliminar bacterias y virus de forma segura.

Comida no perecedera. Conservas, alimentos deshidratados o barritas energéticas: Deben ser fáciles de preparar, no requerir refrigeración y tener alto aporte calórico.

Abrelatas manual: No te olvides de este detalle. Tener latas y no poder abrirlas sería una ironía desagradable.

Salud y primeros auxilios. Botiquín de primeros auxilios: Con vendas, gasas, tiritas, antisépticos, analgésicos, y medicamentos específicos que uses de forma habitual.

Medicinas de uso diario: No olvides incluir suficiente medicación para enfermedades crónicas si alguien en la familia las necesita.

Comunicación e información. Radio FM/AM a pilas o de dinamo: Cuando las redes móviles fallen, la radio será tu mejor aliada para recibir instrucciones y noticias oficiales.

Pilas extra: No solo para la radio, también para la linterna u otros dispositivos críticos.

Protección térmica y abrigos. Mantas térmicas de emergencia: Son ligeras, compactas y ayudan a conservar el calor corporal en ambientes fríos o durante la noche.

Ropa de abrigo extra: Calcetines secos, guantes, gorro… Incluso en climas templados, las temperaturas pueden caer mucho durante un apagón prolongado.