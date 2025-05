Ni Carabanchel ni Vallecas: éste es el barrio más barato de Madrid para comprar una casa

Comprar una vivienda en Madrid es, para muchos, más un sueño que una posibilidad real. Los precios del mercado inmobiliario se han disparado en los últimos años, y aunque el interés por adquirir una casa no ha disminuido, sino todo, la realidad económica de buena parte de los ciudadanos se encuentra en clara desventaja frente al coste de la vivienda. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en sólo un mes se formalizaron más de 50.000 compraventas en España, pero esto no implica necesariamente que todo el mundo pueda permitirse un piso o una casa, especialmente en grandes ciudades como Madrid.

La capital presenta una de las cifras más elevadas del país en cuanto al precio por metro cuadrado: 4.267 euros. Esto significa que un piso de tamaño medio, de unos 80 metros cuadrados, puede alcanzar fácilmente los 340.000 euros. Con esta barrera económica, no sorprende que la edad media para comprar una primera vivienda en España esté ya en los 41 años, y que muchos jóvenes simplemente hayan descartado la posibilidad de convertirse en propietarios a corto o medio plazo. Para ellos, y para todos aquellos que no quieren endeudarse de por vida, encontrar barrios más asequibles se convierte en una cuestión de supervivencia. Afortunadamente, incluso en una ciudad tan cara como Madrid, todavía existen rincones donde es posible comprar una casa a precios mucho más bajos que la media. Barrios donde el metro cuadrado cuesta menos de la mitad que en zonas más lujosas. Entre ellos destaca uno que suele pasar desapercibido, pero que ahora se posiciona como la opción más económica de toda la ciudad.

El barrio más barato de Madrid para comprar una casa

Situado en el distrito de Villaverde, al sur de la capital, San Cristóbal de los Ángeles se ha convertido en el barrio más barato de Madrid para comprar una casa. A apenas 10 kilómetros de la Puerta del Sol y con buenas conexiones de transporte público, este barrio ofrece precios impensables para el resto de la ciudad. El metro cuadrado cuesta aquí en torno a 1.333 euros, una cifra que lo coloca muy por debajo de la media madrileña y lo convierte en un refugio para quienes quieren comprar sin arruinarse.

Este precio supone casi diez veces menos que el de Recoletos, el barrio más caro de Madrid, donde el metro cuadrado supera los 10.900 euros. La diferencia no solo es abismal, sino que plantea una pregunta clara: ¿por qué no se habla más de San Cristóbal de los Ángeles? Aunque es cierto que no cuenta con los lujos ni la vida cultural del centro, sí ofrece un entorno residencial tranquilo, con servicios básicos, zonas verdes, colegios y una comunidad consolidada. Para muchas familias o jóvenes que buscan su primera vivienda, se trata de una opción más que digna.

Entrevías y Villaverde Alto, otras alternativas económicas

San Cristóbal no está sólo en esta lista. Entrevías, en el distrito de Puente de Vallecas, y Villaverde Alto, también en el sur de la ciudad, figuran entre los barrios más asequibles de Madrid. En Entrevías, el precio medio por metro cuadrado se sitúa en 1.693 euros, mientras que en Villaverde Alto asciende ligeramente hasta los 1.771 euros. Ambas zonas cuentan con una larga trayectoria como barrios populares, y aunque su imagen pública a veces ha sido injustamente estigmatizada, la realidad es que ofrecen una gran calidad de vida para quienes buscan una vivienda accesible.

Además, estos barrios han experimentado mejoras en infraestructuras y equipamientos durante los últimos años. Centros culturales, parques, reformas urbanísticas y una creciente conexión con el centro de Madrid a través de cercanías o metro han contribuido a revalorizar estas zonas. Todo esto sin dejar de ser, a día de hoy, algunos de los últimos reductos inmobiliarios donde aún es posible comprar sin hipotecarse durante 30 años.

Los barrios más caros de Madrid

En el otro extremo del espectro se encuentran los barrios más caros de la capital, encabezados por el ya mencionado Recoletos, uno de los seis barrios del elitista distrito de Salamanca. En esta zona, la vivienda alcanza precios prohibitivos para la mayoría: el precio medio por metro cuadrado roza los 11.000 euros. Un simple apartamento puede superar el millón de euros con facilidad. Y esto sin contar con los gastos adicionales asociados a una propiedad de este calibre.

Le siguen muy de cerca barrios como Castellana y Goya, también en el distrito de Salamanca, donde el metro cuadrado se sitúa en torno a los 10.300 euros. Estas zonas, reconocidas por su arquitectura señorial, tiendas de lujo y cercanía a museos y enclaves culturales, representan el Madrid más exclusivo y son terreno casi exclusivo de grandes patrimonios, fondos de inversión o compradores extranjeros.

Los jóvenes, los grandes excluidos del mercado inmobiliario

Toda esta situación impacta de lleno en los jóvenes. Según el análisis realizado por Fotocasa a partir de datos del INE, solo el 29% de los jóvenes entre 16 y 29 años eran propietarios de una vivienda en 2023. Aunque es una cifra ligeramente mejor que la de 2019 (cuando era del 25,5%), sigue siendo bajísima. Y no es solo por falta de interés: la principal razón es económica. Un 36% de quienes quieren comprar vivienda en los próximos cinco años señalan la falta de ahorro como su principal obstáculo, y un 32% lo achaca a la inestabilidad laboral.

Frente a estas dificultades, barrios como San Cristóbal de los Ángeles, Entrevías o Villaverde Alto se presentan como alternativas viables. Lugares donde empezar una vida, donde invertir a largo plazo o simplemente donde dejar de pagar un alquiler que, mes tras mes, se lleva buena parte del sueldo sin dejar nada a cambio. Estos barrios no son solo opciones económicas, sino también una oportunidad para redefinir lo que entendemos por calidad de vida en una ciudad que, durante años, ha empujado a sus habitantes hacia los márgenes.