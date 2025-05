La nueva propuesta de Sumar, el partido de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, busca evitar que las escuelas difundan como «verdad científica» las «corrientes teóricas» que aseguran que sólo hay dos sexos. Así aparece en la proposición de ley que ha presentado la formación magenta «para el reconocimiento de los derechos de las personas intersexuales y de las personas no binarias».

El Boletín Oficial de las Cortes Generales ha publicado este lunes la iniciativa del partido de la también ministra de Trabajo. Como se apunta en la exposición de motivos, la voluntad del texto es «garantizar que todos los colectivos de identidades diversas sean reconocidos y protegidos de manera justa y equitativa».

Concretamente, se habla de colectivos como el de las personas no binarias, que se define en la iniciativa legal como «todas las identidades y/o expresiones sexuales o de género que no se ajustan a las categorías tradicionales binarias de hombre o mujer». De este modo, se reconoce que «se pueden identificar con ambos géneros binarios, no identificarse con ninguno o vivir una identidad y/o expresión sexual o de género fluida y variable en el tiempo».

Contra las prácticas médicas

También se menciona al «colectivo intersex». En este grupo se habla de «personas que nacen con variaciones en las características sexuales» diferentes a las «típicas utilizadas para la inscripción registral de la mención del sexo» en las que se fija en «la apariencia genital» de los bebés.

La formación de Yolanda Díaz apela al reconocimiento de la «diversidad biológica» que califican como «natural». Sin embargo, lamentan que las «prácticas de normalización médica» no han tenido en «consideración» de los «derechos individuales y a la autonomía corporal» a la hora de determinarse.

Uno de los apartados de la proposición de ley de Sumar habla de la «diversidad LGTBI en el ámbito educativo». Concretamente, se alude a las «administraciones educativas competentes y las universidades» para que eviten «la difusión como verdades científicas de corrientes teóricas que niegan la diversidad corporal de las personas intersexuales». Es decir, la negativa a que sólo existan dos categorías dentro de las cuales se puedan encuadrar a todas las personas: hombre o mujer.

Tercera casilla en el DNI: no binario

La iniciativa del partido de Yolanda Díaz pretende establecer una «tercera casilla de sexo» que se denomine «no binaria o similar» para que las personas que formen parte de ese colectivo tengan «una opción formal para identificarse legal y administrativamente». «La falta de esta opción puede dar lugar a discriminación y situaciones de abuso», lamenta la proposición de ley de Sumar.

El texto asegura que «la falta de esta tercera casilla provoca dificultades significativas al interactuar con instituciones oficiales, especialmente en áreas esenciales como la salud, la educación o los trámites legales».

De ese modo, puede leerse en la propuesta: «Cuando la persona titular, durante los trámites de expedición o renovación del documento, cumplimente la información relativa a los datos del sexo, podrá optar por alguna de estas tres posibilidades: hombre, mujer o no binario».