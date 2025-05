Yolanda Díaz propone al Gobierno prohibir el alcohol en los palcos de los estadios por incitar al racismo

Yolanda Díaz quiere que el Gobierno impida que se sirvan bebidas alcohólicas en los palcos VIP de los estadios de fútbol. Sumar argumenta esta prohibición en que la ingesta de alcohol en estas zonas «no es adecuada para fomentar los valores del respeto y la no discriminación en los recintos deportivos» y, además, asegura que provoca una desigualdad social, generando «aficionados de primera y aficionados de segunda».

«Esto genera una gran contradicción entre la afición que ve cómo algunos espectadores privilegiados y de lujo consumen todo tipo de bebidas alcohólicas en los palcos mientras la afición de a pie tiene un estricto control para que no se consuma nada de alcohol o no entren en el estadio aficionados en estado de embriaguez», exponen desde Sumar.

De esta forma, insta al Ejecutivo -del que forma parte- a acabar con esta «discriminación entre aficionados de primera y aficionados de segunda». Por este motivo, el partido de Yolanda Díaz pide al Gobierno valorar si la ingesta de alcohol en los palcos genera una «mala imagen que no es la adecuada para fomentar los valores del respeto, la igualdad y la no discriminación en los recintos deportivos».

Fútbol y machismo

Sumar relaciona directamente los partidos de fútbol con la violencia machista. El partido encabezado por Yolanda Díaz pidió al Gobierno analizar si durante las celebraciones de este tipo de eventos se produce un aumento de los casos de malos tratos en el hogar. Es más, proponía al Ejecutivo un aumento de los recursos contra la violencia de género para prestar una especial atención durante estas celebraciones.

«La final de la Eurocopa fue un acontecimiento social de primera magnitud. Un ritual compartido, en tiempos del individualismo, y también una oportunidad de aprovechar el prestigio de los jugadores para luchar contra el odio y el racismo. Siempre, obviamente, con la cautela de que la defensa de los derechos humanos debe ser universal y no solamente cuando la persona implicada sea de éxito, rica o nos caiga bien. En cambio, este tipo de celebraciones también ocultan un espacio de mayor violencia contra las mujeres», argumentaba el pasado mes de octubre la formación de Yolanda Díaz en un escrito presentado al Congreso.

Una afirmación que, por el momento, no se sustenta en datos, al menos en lo que se refiere a nuestro país. Tal y como confirmaba el Gobierno, España no dispone de datos que justifiquen esa conclusión, por lo que, en principio, no existiría correlación alguna. Sin embargo, la formación de Yolanda Díaz se hace eco de las informaciones publicadas en algunos tabloides ingleses para respaldar su postura. «Durante acontecimientos importantes de fútbol masculino, la violencia de género se incrementaba un 26% si la selección nacional ganaba y un 38% si perdía, cifras que empeoraban si el partido se disputaba en fin de semana o si tenía un resultado eliminatorio», aseguraban.

Por este motivo, la formación de Yolanda Díaz, pedía al Gobierno que recopilase datos de las comunidades autónomas para comprobar «si existe un comportamiento más violento» durante la celebración de partidos de fútbol masculino. En base a ello, Sumar instaba al Ejecutivo del que forma parte a planificar más recursos y atención a víctimas de violencia de género durante este tipo de acontecimientos, «ya que puede haber más momentos de crisis que en un día habitual».