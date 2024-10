Yolanda Díaz quiere que el Gobierno analice si el fútbol aumenta la violencia machista tras los partidos

Sumar relaciona directamente los partidos de fútbol con la violencia machista. El partido encabezado por Yolanda Díaz ha pedido al Gobierno que analice si durante las celebraciones de este tipo de eventos se produce un aumento de los casos de malos tratos en el hogar. Es más, propone al Ejecutivo -del que forma parte- un aumento de los recursos contra la violencia de género para prestar una especial atención durante estas celebraciones.

«La final de la Eurocopa fue un acontecimiento social de primera magnitud. Un ritual compartido, en tiempos del individualismo, y también una oportunidad de aprovechar el prestigio de los jugadores para luchar contra el odio y el racismo. Siempre, obviamente, con la cautela de que la defensa de los derechos humanos debe ser universal y no solamente cuando la persona implicada sea de éxito, rica o nos caiga bien. En cambio, este tipo de celebraciones también ocultan un espacio de mayor violencia contra las mujeres», argumenta la formación de Yolanda Díaz en un escrito presentado al Congreso.

Una afirmación que, por el momento, no se sustenta en datos, al menos en lo que se refiere a nuestro país. Tal y como confirma el Gobierno, España no dispone de datos que justifiquen esa conclusión, por lo que, en principio, no existiría correlación alguna. Sin embargo, la formación de Yolanda Díaz se hace eco de las informaciones publicadas en algunos tabloides ingleses para respaldar su postura. «Durante acontecimientos importantes de fútbol masculino, la violencia de género se incrementaba un 26% si la selección nacional ganaba y un 38% si perdía, cifras que empeoraban si el partido se disputaba en fin de semana o si tenía un resultado eliminatorio», aseguran.

Por este motivo, la formación de Yolanda Díaz, pide al Gobierno que recopile datos de las comunidades autónomas para comprobar «si existe un comportamiento más violento» durante la celebración de partidos de fútbol masculino. En base a ello, Sumar insta al Ejecutivo del que forma parte a planificar más recursos y atención a víctimas de violencia de género durante este tipo de acontecimientos, «ya que puede haber más momentos de crisis que en un día habitual».

Lo cierto es que las víctimas de violencia contra las mujeres cuentan con los recursos y la atención dependientes de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género operativos las 24 horas todos los días del año, así como los dependientes de las comunidades y ciudades autónomas en función de sus horarios. Sin embargo, Díaz pretende que se incrementen estos servicios durante las celebraciones de partidos de fútbol masculino, ante su argumento de que pueden derivar en un incremento de los malos tratos.

Planes de igualdad

No es la primera cruzada de Yolanda Díaz contra el fútbol masculino. El pasado mes de marzo, la titular de trabajo abrió expediente a la Federación Española de Fútbol y a 16 clubes por presuntas vulneraciones en los planes de igualdad, posibles discriminaciones retributivas y de protocolos obligatorios de acoso en el trabajo. «Han sido explorados 16 y la propia federación y cuando hablamos de igualdad hablamos de derechos fundamentales, por tanto, tienen que cumplir con las normativas; el acoso es una materia muy seria y no podemos tener a jugadoras desplazadas por el mundo sin los protocolos de actuación como los que tienen las empresas y, por supuesto, planes de igualdad», apostillaba.

La ministra calificaba de «gravísimo» que se «envíe a las campeonas del mundo sin un plan de igualdad y sin un plan de acoso en su puesto de trabajo». Respecto a las sanciones si se confirman los incumplimientos que investiga la Inspección de Trabajo, Díaz reconocía que las entidades incumplidoras podrían enfrentarse al «importe máximo de las multas», aunque ha reconocido también que serían cantidades pequeñas al tratarse de un proceso documental al no existir una relación laboral.