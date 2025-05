El técnico que recibió el correo del Poyo confirma ante la juez que no se lo trasladó al CECOPI

El técnico de seguridad y control de mando que recibió el correo de las 18:43 horas en el Centro de Emergencias, en que se informaba del incremento del caudal del barranco del Poyo hasta los 1.686 metros cúbicos por segundo, no consideró comunicarlo al Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI). Se lo dijo a su jefe inmediato y lo anotaron en el acta. Pero no se lo llegaron a trasladar al subdirector de Emergencias ni a nadie del CECOPI. Así se desprende la declaración del citado técnico ante la juez que instruye las diligencias previas del caso de la DANA Nuria Ruiz Tobarra, titular de Instrucción 3 de Catarroja. Todo ello, según ha podido saber OKDIARIO. El técnico que ha efectuado esta declaración, según las fuentes consultadas, no habría redactado el mensaje, sino que cedió su acreditación al jefe de análisis.

El correo remitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a las 18:43 horas es el que sigue al que se recibió en el CECOPI a las 16:13 horas. Mientras en el correo de las 16:13 horas, el caudal del barranco del Poyo era de 27 metros cúbicos por segundo, en el de las 18:43 horas se había multiplicado exponencialmente hasta los 1.686 metros cúbicos por segundo. Se trataba de una cantidad de agua equivalente a tres veces el caudal del Ebro, según ha recogido recientemente OKDIARIO.

Según ha publicado también OKDIARIO este 26 de abril, los datos en tiempo real ofrecidos por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), «no pueden ser legalmente utilizados», según reza en la pestaña correspondiente al SAIH incluida dentro de la web de esa misma Confederación Hidrográfica del Júcar. Esta circunstancia da una idea de la enorme importancia que tienen los correos que la Confederación remite y del hecho de las horas en que fueron recibidos: las 16:13 y las 18:43.

El SAIH, por su parte, es el sistema de información encargado de captar, transmitir en tiempo real, procesar y presentar los datos que describen el estado hidrológico de la cuenca. En el caso del día de la DANA, entre otros cauces, el del barranco del Poyo.

Pero, según dice textualmente en la citada página web, dentro del apartado correspondiente al SAIH y bajo el nada dudoso epígrafe de Aviso sobre la provisionalidad de los datos en Tiempo Real: «Los datos en tiempo real tienen el carácter de no oficiales y no pueden ser legalmente utilizados».