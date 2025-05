Dónde ver todos los partidos del Masters 1000 de Roma 2025 por televisión y online en directo

Con la resaca emocional aún vigente del Mutua Madrid Open, donde se proclamó campeón el noruego Casper Ruud después de vencer al británico Jack Draper en la gran final de la competición por 7-5, 3-6 y 6-4, es turno para uno de los torneos por excelencia del calendario ATP: el Masters 1000 de Roma.

En este precioso escenario regresará el actual número uno del mundo Jannik Sinner, que volverá a las pistas después de cumplir con los tres meses de sanción impuestos por Agencia Mundial Antidopaje por su doble positivo en clostebol durante la pasada edición del Masters 1000 de Indian Wells 2024.

Jannik Sinner al habla

El de San Cándido ha comparecido en rueda de prensa este lunes 5 de mayo, fecha donde podía volver a los entrenamientos de forma oficial, y ha asegurado que «no tiene expectativas para este torneo» y su principal objetivo es coger ritmo de competición para competir en «Roland Garros»: «No tengo expectativas para este torneo. Mi objetivo es Roland Garros. Veremos cómo va el primer partido y cuál es mi nivel. En un primer momento, no quise aceptar el acuerdo con la AMA porque no hice nada malo. Al final, me alegré porque no coincidió con ningún Grand Slam.

Asimismo, el italiano reconoció que, durante su suspensión, no ha hablado «con apenas nadie» y recibió «algunos mensajes sorpresivos» de ciertos compañeros de profesión: «Durante mi suspensión no he hablado con apenas nadie. Recibí algunos mensajes sorpresivos de algunos jugadores, pero de otros de los que quizá esperaba algo, nunca llegó nada. Lo entiendo. Todos quieren ganar. No quiero dar nombres».

The wait is over ⌛️ 🎟️ You’ll be able to access Jannik Sinner’s first training session on Campo Centrale with regular ground tickets: https://t.co/z0yM9UDdaK pic.twitter.com/gJ9BDbc0Gq — Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 3, 2025