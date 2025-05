El dinero que se lleva el ganador del Mutua Madrid Open

La edición del Mutua Madrid Open 2025 llega a su recta final y ya se conocen los posibles aspirantes para conseguir el título en suelo madrileño. En el cuadro femenino, la actual número uno del mundo, Aryna Sabalenka, se impuso en la final del torneo a la estadounidense Coco Gauff, por 6-3 y 7-6, en una final de poder a poder y que cayó del lado de la bielorrusa, que se alzó con su tercer título en Madrid. Por otro lado, en el cuadro masculino, Casper Ruud y Jack Draper lucharán por hacerse con la corona durante este domingo 4 de mayo a partir de las 18:30 horas en la Manolo Santana. El noruego, por su parte, busca su primer y ansiado título de Masters 1000, mientras que el británico quiere seguir con su escalada en la clasificación y sumar su segundo trofeo de este calibre, después del cosechado en las pistas de Indian Wells 2025. Además, un aliciente extra para hacerse con el galardón es el dinero que repartirá la organización al jugador que sea capaz de subirse a lo más alto del podio.

𝐀𝐑𝐘𝐍𝐀 𝐈𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐐𝐔𝐄𝐄𝐍 🏆🏆🏆

World No. 1⃣ @SabalenkaA defeats Gauff 6-3, 7-6(3) to equal the tournament record with her third #MMOPEN crown in the Manolo Santana Stadium. pic.twitter.com/ZMRrVvlpp9

— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) May 3, 2025