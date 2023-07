Pedro Sánchez ha dedicado implícitamente un pasaje de la entrevista que le ha hecho este martes Ana Rosa Quintana en Telecinco al director de OKDIARIO, Eduardo Inda, en el que se ha quejado amargamente, casi sollozando, de que Inda le insulta al llamarle «el obseso del Falcon» y «filoetarra». «Y la verdad es que, querido Presidente, yo me ratifico: no te estamos insultando, estamos describiéndote».

«Que eres un obseso del Falcon (un calificativo que lleva el copyright de Inda) lo demuestra que lo coges y -hablo metafóricamente- casi hasta para ir al cuarto de baño. Te lo demuestra el hecho de que el primer fin de semana siendo presidente lo cogiste para ir a un acto tan privado como es el concierto de The Killers en Castellón. Fue en el mes de junio del año 2018. Te recuerdo que en la campaña de las municipales cogiste 12 veces el Falcon que pagamos todos los españoles para irte a mítines del Partido Socialista. En fin, yo creo que incurre en algún ilícito del Código Penal. Lo que hacías era simplemente como cuando tenías un mitin del PSOE en determinada ciudad, te ponías una visita a una cooperativa o una fábrica, una asociación de no sé qué o de no sé cuántos para justificar el viaje en Falcon al mitin del Partido Socialista», recuerda Inda.

«Y luego te recuerdo también que a la boda de tu cuñado en La Rioja te fuiste en ese pedazo de helicóptero que es el Súper Puma que tenéis en Moncloa. Y respecto a lo de filoetarra, insisto, no te estamos insultando, te estamos describiendo. Aquí está el diccionario de la Real Academia que dice textualmente que el prefijo filo se utiliza para describir, entre otras cosas, a los amigos de. Tú eres amigo de los etarras, han sido tus socios más estables en esta legislatura. Bildu es ETA y te recuerdo que el número uno de Bildu es Arnaldo Otegi, que según el Tribunal Supremo era el capo de todos los capos de ETA. Y, además de todo eso, te recuerdo que en una de las ramas de Bildu, Sortu, está dirigida por David Pla, que era el número uno también de ETA, cuando la banda aún asesinaba descuartizaba y dejaba huérfanos y huérfanas por todas partes de España. Con lo cual, querido Sánchez, no nos retractamos e insistimos: eres un obseso del Falcon y además de todo eso, eres un filoetarra. Es una mera descripción», concluye Inda.