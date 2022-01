Los castellanoleoneses, en su mayoría, tienen (tenemos) una cierta idea de aquella grandeza que fue. El pesimismo congénito y sabio devino por aconteceres lejanos (repetidos en la actualidad) que permitió al mejor historiador español de todos los tiempos, Claudio Sánchez Albornoz, plasmar aquello tan cierto: “Castilla hizo a España y España deshizo a Castilla…”.

Bien. Hecha esa consideración histórica vayamos al día de hoy. Dentro de un mes, la escasa y envejecida población castellanoleonesa tiene cita en las urnas. Tiene que decidir si permite una nueva oportunidad al centroderecha (PP) o, si por el contrario, abre la vía a que gobierne la izquierda que, una y otra vez, se estrella ante tal posibilidad.

Objetivamente y en términos generales no ha ido mal la última experiencia entre el PP y Ciudadanos en términos de gobernabilidad y cosas de comer. Al final, sin embargo, dos no se entienden si uno no quiere. Los votos considerables de Cs en las últimas elecciones provenían sustancialmente de los caladeros PP que ahora parecen -sólo parece hasta más ver- volverán al antiguo redil. Esta es la primera incógnita que tiene un corolario claramente nacional y que afectaría de plano a los intereses de Pablo Casado.

La segunda incógnita es ver el efecto Sánchez en el otro gran partido, el PSOE. Afirma el bueno de César Calderón -ex Rubalcaba- que según los estudios demoscópicos se va a producir un trasvase de voto socialdemócrata hacia el PP. Es algo que habrá que comprobar al levantar la tapa de las urnas. Así como se conduce el electorado de izquierda ante las opciones de UP frente al histórico Partido Socialista.

Lo de VOX va por otro lado.