La igualdad no se logra violentando la ley, Marlaska

Bien está que el Ministerio de Interior de Marlaska pretenda equilibrar la presencia de mujeres y hombres dentro de la Guardia Civil, porque en la actualidad la parte femenina sólo ronda el 7% de la plantilla. En una institución de más 70.000 hombres, que tan sólo haya 6.000 mujeres revela hasta qué punto hay una descompensación evidente. En la Policía Nacional hay un 12% de mujeres y en los Mossos d´Esquadra el porcentaje llega al 21%.

Por tanto, resulta obvio que hay que fomentar la paridad con medidas eficaces, no con atajos. El problema no se resuelve forzando el sentido común y la ley, que es lo que pretende Marlaska. Interior ha determinado que el número de nuevas plazas que deberán ser cubiertas por mujeres será de al menos el 35%, porcentaje que entra dentro de lo razonable. El problema no esta ahí, sino que Marlaska pretende alcanzarlo a cualquier precio, incluso vulnerando derechos del resto de aspirantes a ser guardia civil.

Y es que Interior ha determinado que las mujeres que no hayan pasado el corte, pero estén a medio punto de un varón que sí lo haya logrado, podrán obtener la plaza por el hecho de ser mujer. Esto ya no es que sea discriminación positiva -en situación de igualdad, tendrá preferencia la mujer-, sino un atentado en toda regla que violenta la ley y va contra los principios de capacidad y mérito. En el artículo 35 del Régimen de Personal de la Guardia Civil se afirma que «en los sistemas de selección no podrán existir más diferencias de razón de género que las derivadas de las distintas condiciones físicas que, en su caso, puedan considerarse en el cuadro de condiciones exigibles para el ingreso». El ministro Marlaska ha vuelto a columpiarse. Fomentar la igualdad en la Benemérita es un noble objetivo, pero de la manera que pretende el ministro no es que sea un disparate, sino que es ilegal. Porque, además, las mujeres no necesitan medio punto de ventaja.