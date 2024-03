La guerra Colau-Díaz puede dejar a Sumar en 20 escaños pelados

A la izquierda del PSOE arde Troya. Después de la guerra abierta entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, la relación entre la vicepresidenta y líder de Sumar con los comuns de Ada Colau pasa por su peor momento. Ni se hablan, una situación que inquieta en la Moncloa ante el temor de que la ex alcaldesa de Barcelona haga lo que hizo Podemos no hace mucho: llevarse sus siete diputados al Grupo Mixto. De esa forma, Yolanda Díaz se quedaría con únicamente veinte escaños de los treinta y uno que logró el 23-J. No es un escenario improbable, más bien todo lo contrario, porque las ansias de protagonismo de Colau -Yolanda Díaz también va sobrada- pueden desembocar en una ruptura total. Lo que unía a ambas era su odio visceral a Pablo Iglesias, pero desaparecido del panorama el líder de Podemos ahora se pelean por el control del espacio político que representan en una batalla de imprevisibles consecuencias. Las cosas pintan mal y Pedro Sánchez le ha reprochado a su vicepresidenta «la falta de control» de los suyos.

La vicepresidenta segunda quiso mandar a Ada Colau al Parlamento Europeo «para tenerla alejada» y «que no hiciera ruido», pero la ex alcaldesa se olió la tostada, pues era «un regalo envenenado» que pretendía, según denuncia su entorno, acabar con su carrera política. La negativa de los comuns a los presupuestos catalanes ha derivado en un adelanto electoral que ha desencadenado los acontecimientos y obligará a los socialistas a aprobar la amnistía en plena campaña electoral. Algo que no gusta ni en Ferraz ni en Moncloa. Pero Colau no se detuvo ahí, sino que también se ha negado a apoyar las cuentas del socialista Jaume Collboni en el Ayuntamiento de Barcelona. El alcalde tendrá que someterse a una moción de confianza que seguramente perderá e incluso podría ver cómo una moción de censura le aleja del poder. A la izquierda del PSOE hay montado un avispero. Lo que le faltaba a Pedro Sánchez.