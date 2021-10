Los documentos aportados al juez por El Pollo Carvajal revelan que Podemos también se financió ilegalmente de la dictadura cubana, la cuadratura del infecto círculo populista bolivariano. Y, de nuevo, la figura de Juan Carlos Monedero en el centro de la ignominia. Los pagos de Cuba, unidos a los de Venezuela, Irán, Ecuador o Bolivia, demuestran hasta qué punto Podemos era la mano pérfida de este eje del mal enemigo de los derechos humanos y la democracia.

Podemos nació con el objetivo de extender en España el miserable ideario de quienes no tienen otro afán que combatir la democracia. En estas circunstancias, cabe preguntarse por lo esencial: ¿Por qué no rompe Pedro Sánchez con esta camada de miserables que representan una amenaza en toda regla a los valores democráticos de un Estado de Derecho? Y es que las pruebas son irrefutables. No estamos ante meras suposiciones, sino ante acusaciones avaladas en pruebas documentales que están ya judicializadas. Sánchez no puede seguir gobernando con quienes son cómplices de las dictaduras más atroces del planeta. Y si lo hace, será culpable de la deriva totalitaria que han impuestos sus socios de Gobierno.

Si Sánchez quiere ser creíble por una vez, lo único que puede hacer es romper con un partido que fue creado para acabar con el régimen de libertades. Y tiene que hacerlo ya. Cada minuto que siga en La Moncloa junto a esta gentuza supondrá un aval a los enemigos de España. Sánchez sobrevive gracias a golpistas, proetarras y los matarifes del populismo bolivariano. Esa es la tragedia nacional. Sánchez todavía está a tiempo de romper con los enemigos de España, pero si no lo hace será cómplice y culpable. Las pruebas de lo que es y representa Poemos son tan evidentes que si Sánchez sigue mirando para otro lado será el principal responsable de la deriva democrática que pretende esta legión de indeseables que tiene sentada en el Consejo de Ministros